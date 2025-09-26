No tires el ventilador que te ha acompañado este verano: es un tesoro en manos de los que conocen estos trucos

Con la llegada del otoño y el fin de las altas temperaturas, aunque el 'veranillo de San Miguel' se dejará ver este fin de semana, muchos han guardado ya sus ventiladores hasta la próxima época estival. Pero, ¿qué pasa con aquellos aparatos que están rotos o ya no funcionan bien? El primer impulso puede ser tirarlos, pero hay soluciones mejores.

Las diversas piezas de los ventiladores pueden convertirse en objetos decorativos, útiles y sostenibles, recoge Lavorincasa.it. Por ejemplo, las rejillas pueden convertirse en un tablón de anuncios. Basta con desmontarla, limpiarla bien, lijarla si está oxidada y pintarla con aerosol del color que prefieras. Una vez seca, puedes colgarla en la cocina, la oficina o un rincón de estudio, usando pinzas decoradas para sujetar notas, fotos o mensajes motivadores.

Colocada horizontalmente, la misma rejilla puede usarse también como una especie de plato que puedes poner en la entrada o el salón para, al llegar a casa, dejar lo que lleves en los bolsillos, como llaves, monedas o gafas. También como maceta, pudiendo ser colgada del techo.

Otro uso que se le puede dar a las rejillas es transformarla en una lámpara de araña o de pie con un portalámparas y una bombila o una tira LED de luz cálida. Puedes cubrirla con tela o papel de arroz para crear una luz más suave y acogedora.

Las aspas y la base también son polivalentes

Si bien las rejillas son las piezas más polivalentes de los ventiladores, la base también puede reutilizarse, convirtiéndola, por ejemplo, en un original zapatero vertical. Para ello, hay que seguir estos pasos:

Consigue varias tapas de plástico duro , una por cada rejilla que vayas a colocar.

, una por cada rejilla que vayas a colocar. Haz un agujero en el centro de cada tapa , del mismo tamaño que el eje del ventilador.

, del mismo tamaño que el eje del ventilador. Luego, realiza cuatro orificios más pequeños alrededor del borde para pasar una cuerda con la que fijarás la tapa por ambos lados. Si lo prefieres, puedes reutilizar el cable eléctrico del propio ventilador.

para pasar una cuerda con la que fijarás la tapa por ambos lados. Si lo prefieres, puedes reutilizar el cable eléctrico del propio ventilador. Coloca la rejilla en su lugar, y repite el proceso con las demás tapas que vayas a utilizar.

Por último, las aspas del ventilador también pueden reciclarse con fines decorativos, especialmente para una casa de playa. Píntalas y móntalas sobre una base de madera, añadiendo conchas marinas, cuerdas o estrellas de mar para crear un adorno náutico. También puedes usarlas como molinillos decorativos o divisores visuales en el jardín.