Los expertos avisan a todos los que encienden el ventilador cuando hay más de 35º: "No es útil"

El Departamento de salud del Gobierno de Euskadi no recomienda usar el ventilador cuando la temperatura supera los 35º C. Cuando el calor es extremo, el dispositivo "no reduce la temperatura corporal" y, por tanto, "no es útil para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor". "Básicamente, lo que hace es mover aire caliente".

Según publica el diario El Correo, esta es una de las principales pautas que Salud ha recomendado en el plan de Calor 2025 para prevenir de los efectos perjudiciales de las altas temperaturas. Además, el Ejecutivo vasco tampoco recomienda realizar actividad física intensa y concentrar el mayor esfuerzo físico, tanto laboral como de ocio.

En la publicación se enumeran algunos consejos para prevenir los efectos negativos de las olas de calor.

Evitar la exposición solar en las horas centrales del día.

Protegerse del sol con sombrero, gafas o crema solar.

Usar ropa ligera, holgada y que deje de transpirar.

No realizar "actividad física intensa" en episodios de altas temperaturas.

En casa, mantener ventanas y persianas cerradas y aprovechar el aire nocturno para ventilar las estancias.

Evitar el uso de electrodomésticos que produzcan calor.

"No usar los ventiladores cuando las temperaturas ascienden a los 35º C".

Si se nota mucho el calor, tomar duchas o baños fríos.

Beber agua y líquidos de manera frecuente.