Omar Linares, filósofo y terapeuta: "Tenemos problemas a la hora de pensar la soledad porque la concebimos desde el temor. Confundimos la soledad con el miedo a la misma"

El ser humano es un ser social por naturaleza. Se encuentra diseñado para interactuar y compartir sus experiencias con otras personas, lo que le aporta importantes beneficios en el aspecto psicológico.

Sin embargo, ello no significa que haya que buscar no quedarse solo en ningún momento. La soledad, en su justa medida y siempre que sea deseada, también es positiva para el desarrollo personal.

Pese a ello, hay quienes evitan a toda costa la soledad al identificarla como algo malo y se afanan en tener siempre a personas a su alrededor. A ese tipo de actitudes se ha referido recientemente el filósofo Omar Linares, terapeuta y autor del libro La consulta del filósofo: Manual de instrucciones para crisis existenciales.

En declaraciones a El País, el experto ha asegurado que "tenemos problemas a la hora de pensar la soledad, porque la concebimos desde el temor. Confundimos la soledad con el miedo a la misma, a pesar de haber experimentado situaciones en las que se mostró inocua".

"La sociedad se ha esmerado en enseñarnos que la soledad debe causar vergüenza"

"Proyectamos nuestros propios prejuicios y sesgos de pensamiento sobre la realidad, y nuestra sociedad se ha esmerado en enseñarnos que, si estamos solos, es porque no somos dignos de compañía, por lo que la soledad debe causar vergüenza. Sin embargo, todos hemos podido sentir plenitud en momentos de soledad; así como también aislamiento, desconexión y apatía en eventos sociales, con mucha compañía", ha destacado Omar Linares.

No obstante, el filósofo ha subrayado que tomar la decisión de estar en soledad "desde el rechazo no suele ser una buena opción". Al respecto, el especialista ha expresado que "irse al campo solo porque me he cansado de la ciudad puede estar bien, ya que permite conectar con la naturaleza, bajar el ritmo, respirar aire puro… pero no creo que pueda convertirse en algo sanador en sí mismo".