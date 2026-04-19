Toni Ortega, joven, sobre pasar tiempo con uno mismo: "Son los que más hace que libere la mente, por eso son tan importantes"
"Piénsalo, ¿cuántas cosas te has perdido y vas a perderte por no atreverte a hacerlo a solas?".
En los tiempos actuales, en los que muchas personas están casi de forma permanente rodeadas de gente (ya sea de forma física o virtual), puede ser muy positivo tener momentos a solas con uno mismo.
Sin embargo, hay quienes tratan de evitar quedarse solos. No saben aceptar ni manejar adecuadamente esa soledad y siempre (o casi siempre) buscan tener a algún conocido alrededor.
Toni Ortega, un joven creador de contenido, ha publicado un vídeo en la red social TikTok en el que ha tratado de mostrar las grandes virtudes que tiene reservarse algunos momentos para estar a solas y conectar con 'tu yo interior'.
En el vídeo, ha destacado que muchas personas tienen pánico a hacer solas planes como ir a un restaurante a comer o ir a ver una película al cine, y ha reconocido que a él mismo le sucedió hace unos años.
"Tuve una época en la que me daba miedo estar conmigo mismo"
"Yo tuve una época en la que me daba miedo estar conmigo mismo, pero porque no me aguantaba. No soportaba que mis pensamientos más profundos y más oscuros se liberasen cuando me quedaba tiempo a solas conmigo mismos", ha afirmado Toni Ortega.
El creador de contenido ha subrayado que lo que ocurre cuando estás solas es "que piensas y sale todo de tu interior porque no tienes a gente a tu lado haciendo ruido y nublando a su vez tu subconsciente".
Al respecto, Ortega ha resaltado que "estos ratitos conmigo mismo son los que más me hacen conocerme y sobre todo los que más hacen que libere la mente, por eso son tan importantes y no hay que tenerles miedo".
"Si te apetece hacer algo, hazlo, aunque no tengas a nadie que lo quiera hacer contigo. Piénsalo, ¿cuántas cosas te has perdido y vas a perderte por no atreverte a hacerlo a solas?", ha expresado en el vídeo el creador de contenido.