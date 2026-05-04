Los investigadores de Harvard lo confirman tras analizar el ADN de 16.000 restos humanos antiguos: el gen pelirrojo lleva 10.000 años seleccionado activamente en Europa

Hoy en día, las personas pelirrojas apenas representan entre el 1% y el 2% de la población mundial, una rareza genética que durante años ha estado rodeada de curiosidad, estereotipos e incluso prejuicios. Sin embargo, lo que muchos no saben es que ese rasgo tan poco común podría haber sido, en realidad, una ventaja evolutiva clave en el pasado de Europa, tal y como empieza a revelar ahora la ciencia.

Ahora, un ambicioso estudio liderado por la Universidad de Harvard aporta nuevas claves para entender ese fenómeno. Tras analizar el ADN de casi 16.000 restos humanos antiguos y más de 6.000 genomas actuales, los investigadores han encontrado evidencias de que el gen asociado al cabello rojo no solo ha persistido, sino que ha sido favorecido activamente por la selección natural en Europa durante los últimos 10.000 años, en un contexto de profundos cambios ambientales y de estilo de vida.

Este macroestudio genético, publicado en Nature, acaba de reabrir el debate sobre cómo ha seguido evolucionando el ser humano desde el Neolítico. Los investigadores detectaron que el gen MC1R, asociado al pelo rojo y la piel clara, fue favorecido por la selección natural en Europa Occidental hace más de 4.000 años. Se cree que esta ventaja estaría vinculada a la mejor síntesis de vitamina D en ambientes con baja radiación solar.

¿En qué ayuda esto?

En regiones con menos luz solar, una piel más clara, asociada con ese cabello rojo, podría haber facilitado una síntesis más eficiente de esta vitamina, algo especialmente útil cuando las poblaciones europeas pasaron de una dieta de cazadores-recolectores a otra agrícola, potencialmente más pobre en vitamina D. Esa explicación aparece como una de las interpretaciones más sólidas, aunque los propios autores subrayan que el mecanismo exacto sigue sin demostrarse para cada variante concreta.

El estudio de Harvard no solo es importante por el caso de los pelirrojos, sino porque también identificó 479 variantes genéticas favorecidas por selección natural y observó cambios en genes relacionados con enfermedad celíaca, tuberculosis, grasa corporal, calvicie y rasgos inmunitarios. En algunos casos, variantes que hoy elevan el riesgo de enfermedad parecen haber ofrecido en el pasado alguna ventaja de supervivencia. En otros, la selección habría castigado combinaciones genéticas asociadas con mayor acumulación de grasa, algo relacionado con la llamada hipótesis de los “genes ahorradores”.

“Con estas nuevas técnicas y la gran cantidad de datos genómicos antiguos, ahora podemos observar cómo la selección natural moldeó la biología en tiempo real”, afirmó el Dr. Ali Akbari, primer autor del estudio en la Universidad de Harvard. Una conclusión que no solo redefine lo que creíamos saber sobre la evolución humana, sino que también invita a mirar rasgos cotidianos desde una nueva perspectiva.