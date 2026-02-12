Descubren en plena selva la pintura rupestre más antigua del mundo: es 1.100 años anterior al registro anterior conocido, en España

Durante décadas, las pinturas rupestres han sido consideradas una de las primeras manifestaciones culturales de la humanidad. Tradicionalmente, los ejemplos más antiguos se situaban en Europa y, en particular, en España, donde unas marcas rojizas habían sido señaladas como el registro más antiguo conocido. Sin embargo, nuevos hallazgos están obligando a replantear esta visión y ampliar el mapa.

Ahora, en la isla de Muna, al sureste de Sulawesi, en Indonesia, se ha descubierto un contorno de mano pintado en rojo sobre roca que ha sido datado en al menos 67.800 años, lo que lo convierte en el ejemplo de arte rupestre más antiguo conocido hasta la fecha. Este hallazgo desplaza en el registro al famoso esténcil de la cueva cacereña de Maltravieso por aproximadamente 1.100 años, ya que este había sido fechado en torno a 66.700 años.

El descubrimiento, que ha sido publicado en Nature por un equipo internacional liderado por arqueólogos indonesios y australianos, se trata de un esténcil negativo, es decir, la mano se apoyó sobre la roca y se sopló pigmento alrededor. Aunque la imagen es apenas visible, ya que está parcialmente cubierta por pinturas más modernas, los investigadores han logrado identificar un detalle revelador.

Se aprecia intención simbólica

El dibujo de la mano refleja una modificación deliberada en la forma de los dedos, un detalle que apunta a una intención simbólica y refuerza su valor como una de las expresiones artísticas más antiguas conocidas. Concretamente, los investigadores aseguran que algunos dedos aparecen retrabajados para formar una especie de “garra”, un rasgo estilístico ya conocido en otros ejemplos de la isla de Sulawesi.

Durante décadas la narrativa dominante situó la “explosión” del arte y el pensamiento simbólico en la Europa del Paleolítico superior, pero hallazgos en Sulawesi y ahora en Muna han ido desarmando esa visión. “Cuando yo estudiaba se enseñaba que la creatividad humana explotó en una pequeña parte de Europa. Pero ahora observamos rasgos del comportamiento humano moderno, incluido el arte narrativo en Indonesia, lo que dificulta enormemente sostener ese argumento eurocéntrico”, declaró el profesor Adam Brumm, codirector del proyecto, a la BBC.

La figura fue localizada en la cueva de Liang Metanduno, dentro de un conjunto mucho más amplio de pinturas rupestres que los investigadores han ido documentando desde 2015. El estudio combina trabajos de campo de arqueólogos indonesios (BRIN) y especialistas en ciencias arqueométricas de universidades australianas. Además, entre los firmantes aparecen nombres ya asociados a anteriores descubrimientos destacados en Sulawesi.

Los investigadores alertan sobre amenazas modernas a esos yacimientos que ponen en riesgo evidencias clave para entender el pasado remoto, entre las que destacan la deforestación, la minería y el turismo sin control. Por ello, piden proteger estos sitios y continuar las investigaciones para reparar la visión fragmentaria que hasta ahora se tenía sobre los orígenes del pensamiento simbólico.