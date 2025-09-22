Oye un chapoteo en la orilla de la playa y nada le tenía preparado para el encuentro espacial: "Pensarán que estoy loco"

Presenciar un acontecimiento espacial es un hito que muy pocos pueden compartir. Maurizio Sassone, de 64 años, sí que puede contarlo. Ocurrió el pasado 2024, cuando paseaba por una playa en Scalea (Italia). Tal y como él mismo relata en el medio italiano La Repubblica, "me pasó a mí. Sólo pensar en eso me da escalofríos".

Concretamente, los hechos se produjeron el 11 de septiembre de ese año, cuando un meteorito cayó a pocos metros de sus pies. "Estaba en una tumbona disfrutando de uno de los últimos días del verano y decidí darme un chapuzón en el mar para refrescarme", cuenta. "Mientras estaba en el agua mirando a la orilla, escuché un ruido sordo y vi la arena sacudiéndose a unos metros frente a mí. Al principio pensé en un animal, una tortuga, que estaba emergiendo de la arena, pero el ruido había sido demasiado fuerte. Así que me acerqué".

Fue en ese momento cuando encontró "frente a sus ojos", un pequeño cráter con "una piedra negra en el fondo". "La playa estaba desierta y ese objeto sólo pudo haber caído del cielo, pasando quizás a 4 metros de mi cabeza. Inmediatamente, pensé en un meteorito. Pero también me dije a mí mismo: pensarán que estoy loco", asegura.

Él mismo, que es propietario de un establecimiento en la zona costera de Calabria, asegura que el contacto con la piedra negra se sentía "cálido y pesado". Sin embargo, dice que los científicos, posteriormente, le informaron que "no es prudente tomarlo con las manos desnudas". No obstante, "si no lo hubiera atrapado, ahora se confundiría con la grava de nuestra playa".

En declaraciones recogidas por el medio, Moggi Cecchi, una de las geólogas encargadas de analizar la muestra, explica que sus resultados preliminares confirmaron que se trataba de un meteorito. Posteriormente, compartieron el resultado Congreso de la Sociedad Italiana de Mineralogía y Petrología y la Sociedad Geológica Italiana en Padua. "Fue el primer paso, necesario, para que un comité internacional aprobara el objeto examinado y lo incluyera en la base de datos oficial de meteoritos", asegura.

"Este es uno de los raros fragmentos que, después de atravesar la atmósfera, se vieron caer y se recogieron de inmediato", explica. Pero, ¿cómo se ha comprobado que se trataba de un material extraterrestre? La experta responde que "tiene características relacionadas con su paso por la atmósfera". "Está cubierto por una corteza negra, la corteza de fusión, que de debe precisamente a la fricción con la atmósfera".