Pablo, Ricardo, Pepi, Ana, Miriam, Samuel... las víctimas mortales del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Al menos 41 personas fallecieron el pasado domingo en el fatal accidente ferroviario que tuvo lugar a la altura de Adamuz (Córdoba). Los tres últimos vagones de un tren de alta velocidad Iryo, que hacía la ruta Málaga - Madrid, descarrilaron e impactaron contra la cabecera de un tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva. Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

[Última hora del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), en directo]

Desde que se conoció el siniestro, los servicios de emergencia y rescate trabajan para localizar los cuerpos de las víctimas mortales. En estas horas de incertidumbre, familiares de los desaparecidos han publicado en imágenes fotos de sus seres queridos en redes sociales con la esperanza de tener alguna noticia positiva sobre ellas. Por desgracia, horas después, muchos se confimaban como fallecidos.

A continuación, rendimos homenaje a algunas de las víctimas que ha dejado este accidente.

Familia Zamorano Álvarez

Miembros de la familia Zamorano Álvarez

Cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría (Huelva) fallecieron en el accidente. Venían de disfrutar de unos días en Madrid para ver el musical de El rey León o visitar el estadio Santiago Bernabéu. Todos ellos muy conocidos en el municipio costero por tener una tienda de moda infantil en la calle Ancha, La Flamenca Moda Infantil. Se trata de un matrimonio, uno de sus hijos y un sobrino. Sobrevivió la niña de seis años de los primeros, que también se encontraba dentro del tren.

Óscar Toro y María Clauss

Óscar Toro y María Clauss

El periodista onubense Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss se encuentran entre las víctimas mortales del accidente ferroviario. La consternación entre el gremio de periodistas de Huelva es "total", ya que el matrimonio era "muy querido y respetado entre los compañeros de profesión en Huelva". "Siempre vinculados y comprometidos con las casusas solidarias y de cooperación internacional, así como en todo tipo de proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y formación relacionada con el gremio periodístico", han señalado.

De hecho, justo antes de su viaje a Madrid, Toro mantuvo una reunión de trabajo con miembros de las Juntas Directivas de la Asociación de la Prensa de Huelva y del Colegio de Periodistas de Andalucía en Huelva para preparar de forma conjunta uno de los próximos Cursos de Verano para impartir en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), así como talleres de formación para periodistas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida a través de la Asociación de la Prensa de Huelva.

Era especialmente conocido por su labor de años como responsable de comunicación de la Fundación Doñana 21 y ahora tenía su propia empresa y colaboraba estrechamente con administraciones públicas. Extraoficialmente, sus conocidos lo tenían por el mejor guía ambiental que podía tener el humedal andaluz.

Por su parte, la fotógrafa Clauss, frelelance, era la única mujer ganadora hasta la fecha del Premio Luis Valtueña, logrado en 2022 por unanimidad del jurado. Lo hizo con su obra Donde no habite el olvido, sobre la memoria y la Guerra Civil española.

Pablo, el maquinista del Alvia

Pablo, el maquinista del Alvia

Pablo tenía 27 años y era el maquinista del tren Alvia siniestrado. Vivía en Alcorcón y llevaba sólo unos meses haciendo este trayecto de larga distancia. Era un apasionado de la fotografía.

Ricardo Chamorro

Ricardo Chamorro

Ricardo Chamorro Cáliz tenía 57 años de edad y volvía en el Alvia desde Madrid tras haber acudido con varios alumnos a los primeros exámenes de las oposiciones a Ayundantes de Instituciones Penitenciarias. Tenía una academia de preparación de oposiciones en Huelva y también daba clases online. "Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estes, te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos", escribió su hijo en Twitter tras conocer el fallecimiento.

Andrés, funcionario de prisiones

Junto a Ricardo también había viajado Andrés Gallardo Vaz, funcionario de prisiones.

Pepi y Ana, madre e hija de Isla Cristina

Pepi y Ana

Ana Martín Sosa y Josefa Sosa Casado, madre e hija y vecinas de Isla Cristina, se han confirmado como fallecidas. El cantante Manuel Carrasco las conocía y les dedicó unas bonitas palabras a través de Instagram: "Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía", escribía en X, refiriéndose a uno de los familiares de Josefa Pepi y Ana.

Miriam, una joven de 27 años de Lepe

Miriam

Miriam del Rosario Alberico Larios tenía 27 años y vivía en Lepe. Viajaba en el vagón 1 del tren Alvia.

Rafael Millán Albert

Rafael Millán

Tenía 52 años y viajaba junto a su mujer, que logró sobrevivir. Su sobrino pidió ayuda para encontrarle a través de las redes sociales. Horas después, se confirmó su fallecimiento. Se había presentado a las oposiciones y se levantó minutos antes del impacto para acudir a la cafetería del tren, que se encontraba en la parte delantera.

Samuel, un policía nacional de Aluche

Samuel R.S., un agente de la Policía Nacional de 35 años y destinado al CIE de Aluche en Madrid, también está entre los fallecidos. Dependía de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

José María y Eduardo, de Gibraleón

José María

El Ayuntamiento de Gibraleón ha expresado su pesar por la pérdida de José María Martín Guerrero y Eduardo Domínguez Fernández, vecinos de la localidad. "Uno había ido a pasar el fin de semana a Madrid y otro a opositar. El pueblo está hundido de dolor”, explicaba a El País la alcaldesa, Lourdes Martín.