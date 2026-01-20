Última hora del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), en directo: La investigación apunta a la rotura de la vía, mientras se trabaja en recuperar cadávares
El choque de dos trenes de Iryo y Alvia en Adamuz (Córdoba) deja, por el momento, 40 muertos y 152 heridos, con 12 aún en la UCI, pero las autoridades alertan de que la cifra "no es definitiva". Aún hay decenas de desaparecidos.
El número de personas que permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha bajado en las últimas horas de 41 a 39, 13 de las cuales, entre ellas un menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ha sumado una más.
De los 35 de ellos adultos y 4 niños ingresados, 13 adultos 13 están en UCI: 5 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 3 en Quirón Salud, 2 en Cruz Roja y 3 Hospital San Juan de Dios, uno más que en el balance anterior.
En planta siguen 22 heridos, la mayoría en Reina Sofía (8) y Quirón Salud (6) y San Juan de Dios (6), mientras que todos los niños ingresados (4) están en el primero de esos hospitales cordobeses, 1 en UCI y 3 en planta. De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.
Asistencias del SUMMA 112 han recibido sobre las 20:40 horas de este lunes en la estación de Atocha de Madrid a un grupo de nueve pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), dos de los cuales han sido traslados con heridas de carácter leve al Hospital de Torrejón.
Los equipos técnicos y de rescate desplazados a Adamuz pretenden continuar durante esta noche con sus trabajos. Está previsto que se instale una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya avanzó esta tarde en declaraciones a los periodistas que estas tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar en la zona, donde se hace necesario contar con maquinaria pesada.
Imágenes de la Guardia Civil muestran algún punto de la vía férrea roto, pero el ministro de Transportes ha pedido prudencia y esperar al resultado de la investigación. De momento, Óscar Puente no quiere adelantar conclusiones y reclama saber primero si esas roturas son la causa del accidente o la consecuencia del mismo.
El ministro de Transportes espera que esa labor con maquinaria pesada pueda realizarse entre la noche de este lunes y la primera hora de la mañana del martes.
Los equipos desplazados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba han realizado ya 23 autopsias, pero dado el estado de algunos cuerpos, esperan proceder a sus identificaciones a partir de las huellas dactilares. De momento son pocas las identidades de las víctimas conocidas.
El presidente de la Junta de Andalucía, en declaraciones a la SER desde Adamuz, ha mostrado esperanza que no haya, por el momento, más víctimas mortales. "Hay algún dato para la esperanza y es que el número de denuncias de desaparecidos está en 40 y, ahora mismo, tenemos 40 fallecidos”, ha señalado.
Aunque asegura que "no sabemos lo que puede pasar, pero quizás no hay ninguna víctima más. Tenemos que esperar a que se levanten los vagones". "Por ahora las cosas van razonablemente bien. En casos como este muchos heridos fallecen en las primeras 24 horas. Tenemos que decir que afortunadamente no ha sido así se ha dado de alta a 7 personas y tenemos ingresadas a 41", ha agregado.
Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes y que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.
El operativo se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea y la compañía ha explicado en un comunicado que ya trabaja para poner a la venta los billetes, aunque pide que se acojan a este plan quienes deban desplazarse "por motivos estrictamente necesarios".
La operadora detalla que el trayecto por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba incrementará los tiempos de viaje, aunque ello permitirá salidas desde Madrid-Puerta de Atocha a las 7 h, las 11 h, las 15 h y las 19 h hacia Sevilla, y a las 9 h, las 13 h y las 17 h con destino Málaga.
Desde Sevilla saldrán trenes a las 6.03 h, a las 9.55 h, a las 14.01 horas y a las 18.03 h, mientras que desde Málaga efectuarán su salida a las 7.55 h, las 11.55 h y las 15.55 horas, por todos los días que esté suspendido el tramo de Adamuz (Córdoba).
El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de dos vecinas del municipio, madre e hija, que viajaban en el Alvia implicado en el accidente ferroviario ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba) y se encontraban desaparecidas.
La noticia, según ha indicado el Consistorio en un comunicado difundido a través de redes sociales, ha sido confirmada al Ayuntamiento directamente por familiares de ambas víctimas. "El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo de Isla Cristina, quiere trasladar su más sentido pésame y apoyo a familiares, allegados y amigos", ha precisado.
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido los cuerpos de 37 personas fallecidas en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) y los forenses han realizado 23 autopsias, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apuntado en una entrevista en La Sexta, recogida por el diario El País, que la línea de Madrid-Andalucía se reabrirá probablemente el próximo 2 de febrero. Además, ha confirmado que "la Comisión de Investigación de Accidentes nos dice que están recopilando datos".
"Si el Alvia hubiera pasado veinte segundos antes o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos", ha asegurado el ministro en su entrevista. Al respecto, ha añadido que se han dado algunas "circunstancias tremendamente desafortunadas" y que "es muy difícil, incluso con un descarrilamiento, que se produzca un evento con estas terribles circunstancias".
Los equipos técnicos y de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado, aunque las tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar, tal y como ha informado el presidente andaluz previamente.
Además, ha explicado a los periodistas que los equipos han localizado y rescatado los cuerpos a los que podían acceder, pero hay "zonas opacas", a las que solo se va a poder acceder con maquinaria pesada como esta grúa, que es un método planteado por Adif. Uno de los vagones está especialmente deteriorado, lo que complica las tareas, ha detallado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que Adif y Renfe pronto aportarán unos "primeros indicios" de las causas del accidente ferroviario de Adamuz porque, según ha recalcado desde la zona del siniestro, "le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado".
El jefe de la oposición ha elogiado la labor de los equipos de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y todos los que están trabajando en el lugar del accidente y ha asegurado que ha quedado acreditado que "cuando tiene un gran problema, España se une" y es "un gran país".
Feijóo ha revelado, a preguntas de los informadores, que no ha recibido información oficial del Gobierno sobre el accidente ni como dirigente de su partido ni como jefe de la oposición y ha apuntado que todos los datos que le han llegado proceden de la Junta de Andalucía o de los medios de comunicación.
El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado esta tarde que han comenzado a llevarse a cabo nuevos métodos para inspeccionar los vagones 1 y 2 del Alvia accidentado.
"Ya hay una gran grúa que está en la zona, todo indica que va a ser lento, habrá que retirar mucho material para poder levantar esos vagones del Alvia, donde podrían encontrarse ciudadanos fallecidos. Hay todavía unas zonas que son opacas tras el chequeo de los bomberos, más allá no se puede seguir si no es con maquinaria pesada", ha declarado en presidente andaluz en Adamuz.
El número de fallecidos por el choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba) asciende a 40, según informa la agencia Efe. En este momento, hay 41 personas ingresadas, de las que 37 son adultos y cuatro niños.
En concreto, según los datos de la Junta de Andalucía, de los 37 adultos ingresados, un total de 12 están en UCI, con cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; tres en el Quirónsalud Córdoba; dos en Cruz Roja, y otros dos en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. especto a los niños ingresados, son cuatro y todos están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, con uno en UCI y tres en planta.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia.
En declaraciones al programa Malas Lenguas de La 2, el ministro ha afirmado que el accidente en Adamuz (Córdoba) ha "destrozado parte de la infraestructura", aunque ha señalado que, por el momento, los investigadores siguen "recopilando datos y la tesis es una especulación más, como otras".
Puente ha hecho estas declaraciones preguntadas por una información de El Mundo, que sostiene que el accidente se pudo haber originado por un fallo en la soldadura de la vía en la que descarriló el tren Iryo siniestrado. "Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación", ha recalcado Puente, que ha destacado que hay "infinidad de incidencias" en el servicio, que se publican con el objetivo de "evitar" que haya ninguna incidencia grave.
Renfe no participará en la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se celebrará esta semana como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario. La operadora "no realizará actos ni suscribirá acuerdos comerciales durante la celebración de la feria", por lo que ha optado por cerrar su stand en el recinto ferial, tal como ha explicado en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
La compañía ferroviaria ha anunciado que en el stand proyectará un mensaje de disculpas por su ausencia en Fitur y añade que en estos momentos "la prioridad es atender a los afectados". El número en el que los familiares pueden adquirir información y atención: 900 10 10 20
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa.
En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo, miembros de la familia Zamorano Álvarez. El alcalde de la localidad se desplaza a Córdoba para acompañar a los familiares.
La Junta de Andalucía ha movilizado forenses de seis provincias que desarrollarán diversas tareas, entre ellas, el levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias, tras el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba).
A los 16 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba movilizados en la noche del domingo se han unido tres profesionales más provenientes de Granada, dos de Jaén, dos de Sevilla y tres de la provincia de Málaga, además de la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal andaluces, médico forense en Huelva, según ha informado la Junta de Andalucía. El equipo está conformado por un total de 27 médicos forenses, además del dispositivo integrado por psicólogos que atiende a los afectados.
Los usuarios de servicios ferroviarios afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Málaga y Madrid tras el grave accidente en Amaduz (Córdoba) entre dos trenes ocurrido este domingo, que ha causado numerosos fallecidos y heridos, podrán solicitar el reembolso de sus billetes o una compensación económica así como indemnizaciones, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
El organismo ha recordado que los billetes de tren deben ser reembolsados por retrasos y cancelaciones además de que los usuarios pueden acceder a una indemnización adicional si concurren causas de riesgo inherente a la explotación, como fallos mecánicos o errores humanos. De este modo, recomienda consultar con la empresa o convenio los procedimientos en caso de retrasos o ausencias por causas de fuerza mayor y guardar los justificantes que puedan ser requeridos para acreditarlos.
El portavoz del Sindicato de Circulación Ferroviario ha añadido que la zona no presentaba ninguna peculiaridad. Joan Rodríguez ha explicado que se trata de un trazado "normal", en línea recta y recientemente renovado, cuya única particularidad es la presencia de una aguja, el elemento técnico que permite el cambio de vía de los trenes.
El responsable de comunicación del Sindicato de Circulación Ferroviario, Joan Rodríguez, cree que es "muy pronto" para conocer las causas del accidente, pero ha puesto el foco en los trabajos de investigación que ya está desarrollando la comisión técnica sobre el terreno.
Estas labores buscan analizar tanto la infraestructura (carriles y traviesas) como las unidades involucradas. De dichos trabajos, el responsable de comunicación cree que serán clave los detalles que se obtengan en la parte de la rodadura de ambas unidades, que "ayudarán a descifrar cuál ha sido la causa".
La compañía ha anunciado el refuerzo, al menos hasta el viernes, de la media distancia Madrid-Sevilla pasando por Extremadura. Así, Renfe operará un nuevo tren martes y jueves desde la estación de Atocha hasta Sevilla Santa Justa que saldrá a las 10:55, mientras que miércoles y viernes saldrá a las 11:50 desde Santa Justa hacia Atocha.
"Mientras la Comisión no se pronuncie, no nos debemos pronunciar, y además no tengo criterio para hacerlo", ha querido remarcar el presidente de la operadora italiana de alta velocidad, Carlos Bertomeu. Lo ha hecho recalcando que el ferroviario es un "sector absolutamente regulado".
Pese a su prudencia a la espera de más datos, sí ha dejado entrever el carácter "inusual" del siniestro ya que "no ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta", y se produjo a "una velocidad moderada para la que tiene el tren".
La Conferencia Episcopal Española ha expresado sus "condolencias" a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), al tiempo que ha deseado "la pronta recuperación de los heridos" y ha expresado que se une al "dolor" de las comunidades afectadas.
La cúpula de la Iglesia española asegura sumarse "al dolor de las comunidades afectadas y de toda la sociedad" y pide "oración por todas las víctimas en las celebraciones de la comunidad cristiana". "El Señor de la vida y de la paz conceda a las víctimas el don de la Vida y a sus familias esperanza y paz. A la Virgen dolorosa, cercana a todas las angustias, encomendamos a tantas personas que sufren", concluye el texto de la CEE.
Sánchez también ha hecho una petición a la ciudadanía para que solo se fíe de la información de organismos oficiales, ante la serie de bulos y desinformación que están registrándose desde ayer. "Atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de medio de comunicación contrastados", ha reclamado el mandatario, recordando que "desgraciadamente en otras tragedias también lo hemos vivido, los bulos, la desinformación también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre".
El presidente del Gobierno también ha indicado que la gran pregunta en estos momentos es saber qué ha ocurrido, pero habrá que esperar al trabajo y pesquisas de los técnicos y del personal competente para averiguar la causa de la tragedia. En esa línea, ha anunciado la declaración de tres días de luto oficial que abarcará hasta la medianoche de este jueves y ha hecho una promesa a los afectados: "Puedo garantizar a las víctimas y sus familiares que vamos a estar protegiéndolas y asistiéndoles".
Así, Sánchez se ha comprometido a la realización de una investigación profunda sobre lo acontecido en ese tramo ferroviario. "Vamos a dar con la verdad", ha asegurado en la rueda de prensa, acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, pero también de su homólogo en Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El mandatario español ha remitido "todo el abrazo de la sociedad española" a los afectados por la tragedia ferroviaria en Adamuz. Pedro Sánchez ha indicado que "nuestro pensamiento está dirigido a las víctimas y familiares", al tiempo que ha señalado que "el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido", en una clara referencia a esos primeros momentos de coordinación. "[Hay que] reconocer su entrega, su profesionalidad y su humanidad", ha señalado el mandatario español sobre los integrantes del dispositivo.
Comienza la comparecencia de las autoridades desde el puesto de mando avanzado tras el accidente de Adamuz (Córdoba). El primero en intervenir ha sido el alcalde de esta localidad andaluza, el socialista Rafael Ángel Moreno, quien ha roto una lanzar por el trabajo realizado, en primera instancia, por los medios locales y vecinos que no dudaron en sumarse a la atención a los afectados, y, posteriormente, al resto de integrantes del equipo de emergencias y las fuerzas de seguridad del Estado. El regidor ha destacado que se ha tratado de "una magnífica coordinación" entre todas las administraciones y que está orgulloso de "mis vecinos".
El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha comparecido desde Adamuz (Córdoba) donde ha reiterado algunos de los datos que se han venido ofreciendo desde la compañía, con mayoría de participación del Estado italiano, sobre la catástrofe ferroviaria. Visiblemente afectado, Bertomeu ha precisado que el tren no tenía ni cuatro años de vida y que se ponen a disposición para colaborar y dar toda la información a la comisión de investigación y autoridades. Bertomeu ha incidido en que "un descarrilamiento es un accidente extraño". También ha enumerado varias de las acciones de la compañía, como la puesta a disposición de autobuses para los afectados.
En estos momentos se está a la espera de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, actualice la información sobre lo sucedido en Adamuz con el accidente ferroviario. Dicha comparecencia estaba prevista para las 13.00 horas pero se ha ido retrasando, después de tres horas de trabajos sobre el terreno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también participará en dicha comparecencia.
Por otro lado, Feijóo ha estado trabajando y siguiendo los pormenores de la tragedia desde la sede nacional del PP de Génova 13, pero ya está de camino a la 'zona cero' del suceso para reunirse con el mandatario andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha sido el último en comparecer para abordar la compleja situación que se vive en la localidad cordobesa.
En las últimas horas no solo se ha está poniendo la lupa sobre anteriores incidencias o retrasos en el servicio ferroviario en el citado tramo. Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han tenido que emitir un comunicado para cortar de raíz las intrigas y dudas que suscita ahora una petición que realizaron el pasado verano, en agosto, tan solo un mes y pico después de que se solucionaran las citadas incidencias. Desde Semaf solicitaron que se realizase una bajada general del límite de velocidad de 300 a 250 kilómetros -en el tramo en el que se produjo el accidente el límite máximo ya es de 250 km/h y ambos trenes iban a menos de este-. La finalidad era la de reducir esas vibraciones.
No solo abogan por la cautela a la espera de la investigación, también se pronuncian sobre otra clave de ese trazado ferroviario donde, en lugar del sistema ERMTS, el estándar europeo, en esta vía se utiliza el sistema de seguridad y señalización LZB empleado en países como Alemania, Austria y varias líneas de España. Por ejemplo, se emplea en los trayectos Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y Madrid-Toledo, pero también en todos los Cercanías de Euskadi (Eusko Trenbideak) y la línea C-5 de ese servicio en Madrid.
En el citado comunicado, los maquinistas consideran que "ha sido un accidente grave del que se desconocen las causas que lo han provocado. Ahora lo más importante, por encima de cualquier cosa, es atender a las víctimas. Estamos haciendo todo lo posible para poner a disposición de los compañeros que hayan resultado afectados todos los recursos que sean necesarios".
El mandatario andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, acaba de comparecer para actualizar la información sobre el trágico accidente mortal en Adamuz, adelantando que están registrándose problemas para la identificación de algunos cadáveres y restos mortales. "Ahora el objetivo es localizarlas e identificarlas [a las víctimas mortales], para poder darle información a todos esos familiares que lo están pasando francamente mal y que intuyen que han podido perder y que han fallecido", ha señalado desde el puesto de mando avanzado, sobre las tareas a desarrollar en estos momentos.
Moreno ha agradecido a todos los vecinos que han colaborado, así como a las fuerzas de seguridad y de emergencias, la vital ayuda y trabajo que están prestando, así como "al resto de administraciones", sin distinción alguna y en un ejemplo de coordinación entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central. "Las imágenes eran impactantes, nunca había visto algo así", ha dicho Moreno sobre el descarrilamiento, precisando que "el impacto ha sido muy fuerte". En esa línea, el presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que están trabajando en el apoyo a los familiares y allegados de las víctimas, "a través de grupos de psicólogos que están haciendo un acercamiento, un acompañamiento y lo que queremos es cuanto antes identificar a los cadáveres".
El presidente andaluz ha explicado que "algunos de los fallecidos son difícilmente reconocibles y, por tanto, difícilmente identificables y necesita de una prueba de ADN", al tiempo que ha precisado que "todo esto se está haciendo con un ritmo importante, con la máxima cooperación". Moreno no ha ocultado que, ahora mismo y respecto de los heridos, "nuestra máxima preocupación es que aquellos que están en la UCI salgan de la UCI".
Los reyes han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por lo sucedido en Adamuz. Felipe VI y la reina Letizia, que se encuentran en Atenas para asistir al funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia, viajarán previsiblemente mañana, martes, a la localidad de Córdoba para visitar la 'zona cero'. "En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha expresado el monarca.
En múltiples puntos del territorio español se están reproduciendo gestos solemnes de apoyo y condolencias en forma de minutos de silencio. Ha ocurrido en numerosas localidades de todo el país, pero también en instituciones como el Parlamento de Andalucía, el Congreso o distintas sedes ministeriales, como la de Transportes.
Desde que se ha producido el siniestro, han comenzado a compartirse en redes sociales imágenes de usuarios que advirtieron de grandes vibraciones durante el trayecto de la alta velocidad en la zona donde se ha registrado el descarrilamiento. Este lunes ha trascendido que en el mes de junio del pasado año, hace casi 7 meses, se registraron dos incidencias en el trazado ferroviario a su paso por el municipio de Adamuz (Córdoba), tal y como se recoge en una respuesta escrita y remitida por el Gobierno al Senado a instancias de una pregunta del PP.
En esa comunicación del 18 de junio de 2025 en la Cámara Alta, el Ejecutivo central explicó cómo se resolvieron dos incidencias registradas en el tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba que se saldó con retrasos en el servicio de AVE. La primera de esas incidencias tuvo lugar en las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, que acabó entrando en contacto con el raíz a raíz de las altas temperaturas y las vibraciones de la propia circulación. En este caso, el propio sistema de seguridad actuó ocupando automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su funcionamiento. Posteriormente, el personal especializado de la brigada de desvíos completó la resolución del fallo.
La segunda incidencia tuvo lugar en el sistema de señalización, concretamente a través de un fallo en un componente clave para que este funcione, la tarjeta de relés. En este caso, fue reemplazada por completo por parte del personal en el horario de mantenimiento.
Fuentes del Partido Popular han asegurado hoy que su líder, Alberto Núñez Feijóo, está en "contacto permanente" con el presidente de la Junta de Andalucía -y del PP andaluz-, Juan Manuel Moreno Bonilla, en relación con la tragedia provocada por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Feijóo ha convocado una reunión de seguimiento de la emergencia en la que ha citado a distintas figuras del PP con trayectoria en este ámbito.
Entre estos ha citado a quien fuera expresidente de Renfe, hoy presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez, pero también a la exdirectora general de Operaciones de la compañía pública Berta Barrero. Feijóo estará acompañado de los cargos de su cúpula con competencia en el ámbito ferroviario y de los transportes, pero también de la atención sanitaria. Es decir, el responsable de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.
A mayores, Feijóo también ha contado con la opinión y conocimiento del exministro de Fomento con Mariano Rajoy Íñigo de la Serna, con el que ha conversado con el objetivo de recabar "toda la información posible" al respecto.
La Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155 que agrupa a las víctimas del accidente de Angrois de 2013 -el peor siniestro ferroviario de la historia de España- se ha pronunciado sobre el trágico accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba). Además de cerrar filas y ponerse a disposición de todos los afectados en Andalucía, han transmitido sus condolencias: "Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y solidaridad a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz".
Así, desde el colectivo que lleva años luchando por el esclarecimiento de lo sucedido en la curva de A Grandeira (Santiago de Compostela) y por la realización de una comisión de investigación independiente han ofrecido toda colaboración "desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia". Al mismo tiempo, desde la asociación indicaron que "confiamos en que se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan. Todo nuestro ánimo y apoyo a los afectados".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien visitará este lunes la 'zona cero' del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), no solo ha cancelado el encuentro que tenía previsto mantener con el jefe de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para abordar el envío de tropas españolas a una Ucrania de posguerra. El mandatario español también ha cancelado su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos, cita que se celebra en dicha localidad suiza. Se trata de una de las más importantes reuniones internacionales en el ámbito de la economía y las finanzas que tienen lugar cada año a escala global.
La mandataria italiana, Giorgia Meloni, ha enviado sus condolencias por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, indicando que "nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", y asegurando que lo hace "con gran tristeza". En una publicación en su cuenta oficial de X, la primera ministra ha afirmado que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia" y que "nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias".
Cabe recordar que el tren que descarriló está bajo gestión de la compañía Iryo, la que representa la segunda mayor operadora de la red española, pero que está controlada en un 51% por el Estado italiano, a través de la sociedad pública Ferrovie dello Estato.
La Guardia Civil está protagonizando un ingente despliegue ante la tragedia ocurrida en Adamuz. El instituto armado ha movilizado a más de 220 efectivos para atender a los afectados por el accidente de los dos trenes siniestrados en Córdoba, entre ellos el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística con expertos en huellas y ADN. En este sentido, también participarán unidades especializadas de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS, además de apoyo aéreo por parte de un helicóptero y drones.
Heredia también ha indicado que es muy pronto para conocer el balance final de fallecidos, a raíz de las condiciones del accidente y cómo han quedado los trenes siniestrados. "Es muy difícil saber si todavía quedan cadáveres", ha indicado, exponiendo que "lo más probable es que sí". En este sentido, Heredia ha apuntado a que "los dos primeros coches del tren de Renfe están desintegrados en un acceso muy complicado" y que "los trabajos se van a demorar en el tiempo porque es difícil el acceso a los cuerpos que estén atrapados".
El presidente de Renfe también está detallando en el 'Hoy por Hoy' de la SER que el suceso afectará al servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a causa de la afectación de la vía. Álvaro Fernández Heredia calcula que esta incidencia va a durar "más de tres y cuatro días".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha cancelado la cita que tenía prevista mantener con el líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para discutir el envío de fuerzas de paz a distintos conflictos como el de Ucrania o Gaza; visitará a lo largo de esta mañana el lugar del accidente ferroviario de Adamuz.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha pedido dejarse de especulaciones en estos momentos iniciales de la tragedia ferroviaria que sacude Andalucía. En las ondas de la Cadena SER, Heredia ha indicado que "es un accidente en circunstancias extrañas", pero "lo peor que podemos hacer es especular". Por estos motivos, ha roto una lanza por la labor de las autoridades y la futura comisión. "Hay que dejar trabajar a la investigación", ha esgrimido indicando que "no vamos a tener una respuesta concluyente hasta dentro de varios días".
Por otro lado, el máximo responsable de Renfe también ha dado varias claves acerca de lo sucedido, al reseñar que "es una vía que impide errores humanos", por lo que "tiene que haber sido un fallo del material móvil o de la infraestructura". Heredia también ha recordado que "la vía se había reformado en mayo" y que, por tanto, "debería estar en óptimas condiciones".
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya se encuentra en estos momentos en la provincia de Córdoba, desde donde se traslada en estos momentos al punto donde ha tenido lugar el trágico accidente ferroviario con, al menos, 39 muertos. Al respecto, el responsable de dicha cartera ha confirmado la cifra de fallecidos contabilizada hasta el momento, pero ha advertido que se espera que aumente.
"La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial de X, en la que también ha mostrado su "agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche", además de "mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles".
Cuatro días, ése fue el lapso de tiempo entre el fatal accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) y la última revisión a la que fue sometido el tren Iryo que descarriló e impacto con un tren Alvia. Concretamente, había sido revisado el pasado 15 de enero, contando con una fecha de fabricación data en 2022, según la información que ha remitido la compañía.
En esa misma línea, la compañía ha explicado en un comunicado que mantiene diálogo constante con todas las instituciones implicadas en la respuesta a esta tragedia, es decir el Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba. Desde Iryo también agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento en el lugar del suceso.
El presidente en funciones de Aragón y el candidato popular en las elecciones del próximo 8 de febrero, Jorge Azcón, ha anunciado este lunes que cancela su agenda institucional. "La tragedia de Adamuz es una de las peores de la historia ferroviaria de nuestro país", ha expuesto Azcón en su cuenta de la red social X. Por ello, ha anunciado que cancela hoy toda la actividad institucional de su agenda "en señal de duelo".
Con las primeras luces, empiezan a llegar a la zona del siniestro de Adamuz las maquinarias pesadas. Han tenido que ser movilizadas y trasladadas y, durante la noche, era complicado que accedieran al lugar, muy alejado del entorno urbano.
Se esperan, sobre todo, para ayudar a rescatar los dos vagones que han caído por un talud de cuatro metros. Se cree que en ellos van unas 50 personas.
En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, avanza que la investigación puede durar "mínimo un mes" e insiste en que se trata un "accidente muy extraño" y "difícil de explicar".
Al parecer, un importante número de opositores se disponían a volver a sus casas tras realizar la prueba para funcionario de prisiones en el tren AVE que circulaba entre Madrid-Atocha y Huelva, siniestrado ayer en Adamuz. Viajeros que no lograron billete para ese viaje, sino para posteriores, relatan desde la estación madrileña que "los trenes iban llenos, tanto para ir ayer como para volver", por lo que se teme que parte de las víctimas sean de este colectivo.
Con las primeras luces del día, ha llegado también el nuevo balance del accidente de los dos trenes de alta velocidad en suelo cordobés: son ya 39 los cuerpos rescatados, según fuentes oficiales.
Un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores, tras el accidente de trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) que ha causado al menos 21 muertos.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que "aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido", después de que el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la tarde de este domingo ha dejado al menos 21 fallecidos y 73 heridos.
"Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido", ha manifestado este lunes en su cuenta de X.
Férnandez Heredia, quien se encuentra en el lugar del accidente, ha enviado su "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario" sucedido en Adamuz. "Es una tragedia que nos golpea a todos", ha lamentado.
Los vecinos de Adamuz han abierto sus casas, cedido sus vehículos y se han volcado en el polideportivo municipal para acoger a las víctimas y heridos que pasarán allí la noche. Incluso el alcalde, Rafael Ángel Moreno Reyes (PSOE) ha acudido personalmente a trasladar a heridos desde el lugar de los hechos.
Varias autoridades europeas expresaron este domingo su pesar por la "tragedia ferroviaria" en España, donde al menos 21 personas perdieron la vida a causa de un choque de dos trenes en Córdoba, que causó además 24 heridos graves. "Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", escribió el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, en la red social X.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también expresó su "tristeza" al saber del accidente: "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias". Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".
Conmoción, dolor e incertidumbre en una localidad de Córdoba sacudida por una de las peores tragedias ferroviarias en España, con 24 muertos y 15 heridos graves. Óscar Puente califica el siniestro de "tremendamente extraño y raro". Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión entre Madrid y Andalucía
Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía. Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo el 19 de enero. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.
La cifra de fallecidos en la colisión de dos trenes en Adamuz, Córdoba, se ha elevado esta noche a 24. Por otro lado, un total de 75 personas permanecen ingresadas en diferentes centros hospitalarios, de las que 15 estarían en estado grave y cinco muy graves.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha pedido a los ciudadanos que acudan a este centro sanitario "solo en caso de necesidad urgente" para no dificultar la atención a los heridos del accidente ferroviario.
Renfe ha habilitado el 9001010120 para atender a los familiares de las personas afectadas por el accidente de tren de esta tarde en Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y un Alvia de la compañía en el que han muerto 21 personas y una treintena han resultado heridas. En un comunicado, la ferroviaria informa que en las estaciones afectadas "se han ubicado puntos de información para los familiares y se ha habilitado un grupo de Asistencia Psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a las víctimas y familiares".
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, ha instado a todos los viajeros de los trenes involucrados en el accidente de Adamuz (Córdoba) que se encuentren a salvo, que los publiquen a través de las redes sociales o en su estado de WhatsApp. El 112 considera que para tranquilidad de sus familiares y amigos "puede ser buena idea publicarlo en tus redes o estado de WhatsApp, tu gente se quedará tranquila y las líneas estarán libres para quien lo necesita".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), en "una noche de profundo dolor" para España.
"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso", ha dejado escrito en su cuenta de X.
Cinco personas están muy graves ingresadas en el hospital por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, del total de 29 que ya están siendo atendidas en centro hospitalarios, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.
No obstante, la cifra de 21 muertos ya confirmados por los investigadores, entre ellos el maquinista del Alvia de Renfe, podría elevarse, porque los servicios de emergencia están trabajando para excarcelar a las personas que siguen atrapadas en los vagones de los trenes, uno de los cuales ha caído por un talud de cuatro metros.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha pedido a los ciudadanos que acudan a este centro sanitario "solo en caso de necesidad urgente" para no dificultar la atención a los heridos en el accidente de trenes en Adamuz. El hospital ha informado de que ha activado el plan de catástrofe externas para coordinar los recursos necesarios para atención de los heridos y han habilitado dos circuitos específicicos en la unidad de Urgencias.
En otro mensaje, el hospital ha informado que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba les ha comunicado que "gracias a la respuesta inmediata de la ciudadanía y a la coordinación de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas".
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una comparecencia urgente tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) ha considerado que el trágico siniestro ferroviario es "raro y difícil de explicar" porque el tren de Iryo causante de al colisión es relativamente nuevo, "tiene unos cuatro años" y porque, además, se había renovado muy recientemente la infraestructura: "Los trabajos se terminaron en mayo, según me han apuntado los técnicos de Adif", ha señalado Puente.
El ministro no ha querido especular sobre las causas de un accidente en el que han muerto, al menos, 21 personas y otras 30 han resultado heridas graves. Puente no ha descartado que el número de víctimas podría elevarse con el paso de las horas pues en los dos primeros vagones del Alvia de Renfe viajaban más de medio centenar de personas. Por ahora, el único fallecido confirmado es el maquinista de este tren.
Un trabajador de Iryo que viajaba en uno de los dos trenes que ha descarrilado en Adamuz (Córdoba) ha provocado la admiración total por la reacción que ha tenido nada más producirse la tragedia, que ha provocado más de 20 muertos y 100 heridos.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha señalado que uno de los dos trenes implicados en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, se habría precipitado por una talud de unos cuatro metros de altura después de colisionar con el convoy de Iryo descarrilado esta tarde de domingo y en el que han muerto al menos 21 personas y decenas de heridos de gravedad.
El accidente de tren se produjo después de que un tren de alta velocidad descarrilara e invadiera la vía contigua, provocando la colisión con el Alvia de Renfe, cuyos primeros vagones se habrían precipitado se habrían precipitado por el talud, lo que complica gravemente las labores de rescate.
Sanz ha informado que los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar del accidente tratando de excarcelar a personas atrapadas en los vagones, algunas de las cuales podrían haber fallecido por el impacto. El resto de los pasajeros ya han sido desalojados de la vía afectada y los heridos ya se han trasladado a centros hospitalarios.
El maquinista del tren Alvia contra el que ha chocado el convoy de Iryo que descarriló esta tarde en Adamuz, Córdoba, es uno de los muertos en el accidente, según han confirmado a EFE fuentes de Renfe. Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas graves en un tren en el qu viajaban más de 300 pasajeros.
España está de luto este domingo tras una nueva tragedia ferroviaria. Se trata del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, en el que han muerto al menos 21 personas y deja decenas de heridos de gravedad. Cada tragedia siempre saca lo mejor del ser humano. Es el caso de los vecinos que se han movilizado cerca del hospital de campaña tras el descarrilamiento de dos trenes.
La Unidad Militar de Emergencias se desplaza desde Morón de la Frontera para ayudar a los equipos desplegados en el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba, en el que han fallecido al menos 21 muertos. "La UME se desplaza desde el BIEM II de Morón de la Frontera para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz, como consecuencia del accidente ferroviario. Nuestro más sentido pésame a los familiares del víctimas y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", ha trasladado el Ministerio de Defensa.
Familiares de los pasajeros que viajaban con destino a Huelva en el tren Alvia, implicado en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), se han desplazado a la estación de Huelva para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados. Los familiares han acudido visiblemente afectados por la incertidumbre y la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos.
El Rey Felipe VI está siguiendo "con gran preocupación" la situación tras el "grave accidente" en Adamuz (Córdoba) y se mantiene "en permanente contacto" tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, según ha informado Zarzuela.
Los Reyes también han trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos", que ya superaría la veintena, en un mensaje en X de la Casa del Rey. Asimismo, Felipe VI y Letizia han expresado su "cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos".
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado su consternación por el fatal accidente de tren en Adamuz (Córdoba). "Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español", ha escrito en X la jefa del Ejecutivo comunitarios, Ursula von der Leyen.
Por su parte, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles". En otro mensaje, ha agradecido a los equipos de rescate "su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado estar siguiendo "con atención y enorme preocupación las informaciones que llegan sobre el terrible accidente de trenes en Adamuz", que hasta la fecha se salda con una decena de fallecidos y múltiples heridos.
El número de muertos en el accidente de tren de Córdoba se eleva a 21 personas fallecidas. El descarrilamiento de dos trenes en a Adamuz deja, además, decenas de heridos de gravedad.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de la estación madrileña de Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas por el descarrilamiento de un tren de Iryo en Adamuz.
Adif también ha habilitado un teléfono de atención a las familias de las víctimas: es el 900 10 10 20.
La Junta de Andalucía ha decidido suspender al completo toda su agenda institucional programada para este lunes 19 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos diez muertos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz.
Hasta una docena de consejeros del Gobierno que preside Juanma Moreno tenían programados este lunes actos públicos en diferentes provincias andaluzas y todo ellos han sido cancelados.
Fuentes de Moncloa han confirmado que se ha suspendido la reunión de Sánchez y Feijóo, prevista para este lunes, tras el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba).
La Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.
Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
Adif mantendrá abiertas durante toda la noche las terminales de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa.
Así lo ha informado tras el el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja al menos diez muertos y 25 heridos graves.
La Comunidad de Madrid ha informado que el Servicio de Urgencia Médica, el SUMMA 112, "ha enviado a la estación de Atocha a su supervisor de guardia y a un psicólogo clínico de emergencias por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados".
"Igualmente, SUMMA 112 ya ha puesto en situación de alerta a una Unidad de Logística Asistencial y al equipo de Catástrofes por si fuera necesaria su activación y traslado hacia el lugar del accidente, en la provincia de Córdoba, junto con unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado", ha detallado.
La cifra de muertos ha ascendido hasta las 10 personas por el descarrilamiento de los dos trenes en Córdoba. Además, 25 personas han resultado heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.
Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.
Según ha informado el Gobierno madrileño en un comunicado, en las llamadas que se están recibiendo en el teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).
"Hemos instalado un Puesto Médico Avanzado en la zona, donde se realiza:
▪️Triaje de las personas heridas.
▪️Atención sanitaria.
▪️Estabilización de heridos antes del traslado a los hospitales.
Nuestra solidaridad y apoyo a todos los afectados", ha detallado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).
Por su parte Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas.
Iniciamos una nueva cobertura en directo tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Una tragedia que por el momento ha causado al menos siete muertos y varios heridos.