La palabra que usas a menudo y no sabías que es la más larga que puedes leer igual al derecho y al revés

“Arriba la birra” es un claro ejemplo de palíndromo, una palabra o expresión que se puede leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Procedente del griego palin dromein, el significado de palíndromo es “recorre a la inversa”.

Literalmente, en los palíndromos, la última letra de una palabra o de una frase es la misma que la primera, igual que la penúltima es igual que la segunda y así sucesivamente. En español, son varias las expresiones y palabras que comparten esta característica, la cual hace las delicias de los amantes de las letras y los entusiastas de la simetría.

Por supuesto, en otros idiomas como el inglés, el francés o el alemán también existen palabras palíndromas, pero, volviendo a nuestro país, una de las dudas que surgen habitualmente dentro de este campo es cuál es la palabra palíndroma que tiene más letras.

Esta es el palíndromo con más letras del español

De acuerdo a Quora, el palíndromo más largo en español es reconocer, formado por 9 letras. En inglés se entiende que es "tattarrattat", palabra inventada por James Joyce en su obra 'Ulises'. En francés es “ressasser”, la cual significa “rumiar” o “repetir obsesivamente”, mientras que en italiano es "reliefpfeiler", que significa “columna de relieve”.

En castellano, en lo que respecta a las frases palíndromas, la lista es larga. Algunas de las más conocidas son "Se es o no se es", "Yo dono rosas, oro no doy" o "Amigo, no gima", entre otras muchas. Y es que el español guarda muchas curiosidades. De hecho, la RAE y Fundéu dieron cuenta de una palabra que se puede pronunciar pero no escribir.

A nivel mundial, el palíndromo que ostenta el título de ser el más largo del planeta es obra del escritor francés Georges Perec, el cual, en su novela “Palindrome’, publicada en 1969, fue capaz de escribir 1.300 palabras que se podían leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda.