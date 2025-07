Una pareja encuentra un mensaje en una botella, llaman al número escrito y viven un reencuentro inesperado

En 2012, durante una cita romántica, una pareja canadiense tiró al mar una botella con un mensaje con la esperanza de que alguien la recogiera. Y ello acaba de suceder, 13 años después.

La botella se arrojó en la Isla Bell en Terranova y Labrador, ubicada en el extremo este de Canadá. Y ha sido encontrada en la costa irlandesa, es decir, a más de 3.000 kilómetros de distancia.

La prensa irlandesa ha detallado que la botella ha sido hallada en el condado de Kerry (en la costa oeste de Irlanda) por otra pareja que estaba participando en una limpieza medioambiental organizada por la asociación Maharees Heritage and Conservation.

El mensaje que guardaba esa botella tan especial es el siguiente: "Viaje de Anita y Brad a la isla Bell. Hoy disfrutaremos de una cena, de esta botella de vino y de nosotros mismos en la orilla de la isla".

Además, en el texto se le pedía a quien encontrara la botella que llamara al número de teléfono que había sido escrito en el papel. La pareja que encontró el objeto en Irlanda, movida por la curiosidad de si Anita y Brad continuarían juntos 13 años después, decidió llamar al número, pero no recibieron respuesta.

Sin embargo, no se dieron por vencidos y difundieron lo ocurrido en las redes sociales con la esperanza de encontrar a la pareja canadiense y que se reencontraran con su mensaje. Y lo consiguieron. Ambos están casados, tienen tres hijos y continúan viviendo en la misma isla.

Respecto al momento en el que descubrieron que su botella había sido encontrada al otro lado del Atlántico después de tanto tiempo, Brad ha contado a The Guardian que "era lunes por la noche, y estaba acostando a nuestro hijo menor cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar, lo cual es bastante inusual. Entonces oí a Anita riéndose en otra habitación. Su teléfono hacía lo mismo. Me acerqué a ella y le dije: 'No te lo vas a creer'".

Brad ha explicado que cuando tuvieron esa cita llevaban un año de novios y que "éramos solo dos jóvenes enamorados". Tras casarse en 2016, ahora Anita es enfermera y Brad se jubiló de la Real Policía Montada de Canadá. "Ahora somos dos adultos enamorados. Nos alegra que esta historia haya salido a la luz. Estamos conociendo gente nueva gracias a ello, y esperamos ir pronto a Irlanda", ha destacado Brad.