Una pareja paga 1.650 euros por un bungalow en la Costa Brava y la pesadilla arranca antes de que descubran las telarañas

Unas vacaciones para no olvidar (en el sentido negativo). Una pareja ha vivido una auténtica pesadilla en el bungalow que han contratado durante una semana en la Costa Brava, concretamente en Platja d'Aro.

En un vídeo en la red social TikTok, los viajeros han contado su nefasta experiencia en una casa repleta de suciedad y muy descuidada. Y el precio del alojamiento no ha sido precisamente un regalo: 1.650 euros por una semana.

En cuanto al descanso, el hombre que graba el vídeo (que muestra las telarañas con las que cuenta el bungalow) se queja de la mala calidad del colchón y destaca que han tenido que traer las sábanas de casa.

Respecto al resto del equipamiento de la casa, se puede apreciar que la nevera es poco estable (de hecho, está calzada) y necesita desconectarse si, por ejemplo, se quiere utilizar la cafetera.

En el cuarto de baño la situación no mejora. El suelo está manchado con "salsa holandesa" que es imposible de limpiar y el inodoro no se encuentra en buenas condiciones. "No tiramos ni de la cadena porque tiene fugas", se asegura en el vídeo.

En cualquier caso, la pareja ha querido dejar claro que lo ocurrido "no fue culpa del camping sino de una empresa externa que es la web por la que reservamos, pero que está dentro del mismo camping, mostrando en la web fotos de un bungalow en perfectas condiciones y sin darnos ninguna solución, y además sin hablar nuestro idioma".

"El camping es genial, tiene unas instalaciones muy chulas, piscinas con toboganes geniales para los pequeños y restaurantes muy buenos, animación y un personal muy atento y simpático", han añadido.