Perico Durán, piloto, sobre las famosas turbulencias: "Da miedo a los pasajeros pero no es nada peligrosa para el avión"

Para muchos, montarse en un avión supone sufrir un mundo de miedos e inseguridades. Los datos lo respaldan. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que sólo en 2019, entre un 5% y un 6% de la población española sufría de aerofobia. No obstante, los porcentajes se multiplican cuando en pleno vuelo el avión recorre una zona de turbulencias. El piloto español Perico Durán explica qué se siente dentro de la cabina cuando esto ocurre.

En declaraciones en sus redes sociales, recogidas por el medio 20 minutos, el piloto relata que se siente a los mandos de una aeronave en estas zonas con flujos de aire inestables, y recalca que "no hay nada que temer". Él mismo pone de ejemplo un vuelo entre Madrid y Atenas que comandaba. Al entrar en una zona de turbulencias moderadas a 39.000 pies de altura, "lo primero que hicimos es poner la obligatoriedad de los cinturones de seguridad".

Tal y como reza el medio, posteriormente, Durán habló con el control de tráfico aéreo para pedir "reportes de turbulencias". Fue en este momento, cuando confirmó que había menos agitación a niveles más bajos, por lo que pidió bajar a los 36.000 pies. Eso hizo mejorar la situación: "Hemos pasado de tener una turbulencia moderada a u tener una turbulencia ligera", asegura en su publicación.

De acuerdo a su publicación en la red social Instagram, donde acumula 413.000 seguidores, confiesa que, en ese caso, "es imposible evitar una zona de turbulencias", ya que "ocupaba prácticamente todo el mar Mediterráneo". Eso era "inevitable" y "había que atravesarla", incide. Asimismo, como era de esperar, el vuelo no sufrió ningún contratiempo al atravesarla y pudo llegar al aeropuerto de Atenas sin problema.