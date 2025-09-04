Pide en el restaurante si le pueden cargar el móvil y alucina al ver la novedad en la cuenta: "Hemos tocado fondo"

El móvil se ha convertido en una herramienta y tecnología imprescindible en nuestra cultura y cuando la batería comienza a agotarse cargar el dispositivo se vuelve una necesidad. Cuando le ocurrió esto a Monica Fox, quien compartió su historia en las redes sociales, pidió al establecimiento donde se encontraba que si por favor podían cargarle el móvil.

"Le pedí a la tienda que me cargara el teléfono porque estaba completamente descargado", afirmó la mujer, que agregó que aquel gesto le costó un euro extra en la factura final. "Creo que hemos tocado fondo", lamentaba la misma al diario local Corriere della Sera.

La publicación se ha vuelto viral en las redes sociales y ha provocado indignación entre los usuarios, quienes consideran que esta práctica supone un abuso al consumidor. "En mi opinión, cargar el celular de un cliente y obligarlo a pagar simplemente significa intentar ahuyentarlo", señaló uno de ellos en el grupo Liberamente-Infernetto e Dintorni. "No pedían cargar un auto eléctrico, sino un teléfono", agregó.

Otros han abogado por defender al establecimiento, pues consideran que no hizo nada malo al comunicar previamente el coste del servicio. "El encargado del establecimiento comunicó el coste de la recarga y la mujer en cuestión lo aceptó, así que no entiendo la sorpresa. Además, emitió el recibo correspondiente", sentenció finalmente.