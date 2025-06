Pierde su anillo de bodas de 115 años, contratan a un profesional para rastrear el lago y no pueden creer lo que pasa con la reliquia

Lo que comenzó como un fin de semana de relax para una mujer de Texas acabó siendo un desastre, después de que durante un partido de beisbol con su familia perdiese su alianza de boda. "Estábamos con nuestros amigos y nos lo pasábamos genial", relata la mujer a la revista 'people', cuando de repente se dio cuenta de que su anillo no estaba.

"Nuestro equipo se puso manos a la obra buscándolo. ¡Imaginase a 11 chicos de béisbol con gafas protectoras, mamás, papás y abuelos! ¡Todos estaban buscando! Pero no tuvimos suerte. Me rompió el corazón", agrega.

Aunque todo apuntaba que no lo volvería a recuperar, su suerte cambió un día, cuando decidió contratar a un profesional que le ayudara en la búsqueda, quien después de varias horas pudo conseguir su objetivo. "Las condiciones climáticas y del agua esa tarde hacían que la búsqueda fuera muy difícil", agrega la mujer al medio citado.

"¡Estoy tan agradecida con él! No se dio por vencido. Me había estado preparando durante los últimos días para que lo perdiera y no lo volviera a ver. Mi anillo es muy especial para mí. Y no tenían ni idea de cómo lo superaría. ¡Estoy encantada de saber que lo recuperaré!", concluye agradecida la mujer.