La pieza clave es un diamante: el material que mejor disipa el calor del mundo ya está dentro de un chip del MIT para radares, drones y centros de datos

Un equipo de científicos conformado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y otras instituciones han desarrollado una técnica de fabricación de chips a través de la que los sistemas inalámbricos podrían convertirse en el futuro en más potentes, rápidos y eficientes.

Tal y como recoge Interesting Engineering, los científicos han integrado transistores de nitruro de galio en una capa ultrafina de diamante, lo que permite que el diamante actúe como disipador de calor dentro del chip.

De esa manera, la temperatura de todo el dispositivo es más uniforme. Ello posibilita que los transistores puedan alcanzar el máximo rendimiento sin disminuir por ello la fiabilidad del sistema.

Desde el citado medio explican que "el nitruro de galio, o GaN, se considera una alternativa prometedora al silicio para aplicaciones inalámbricas exigentes, como las comunicaciones 6G y por satélite. El silicio, que constituye la base de la mayoría de los chips informáticos, tiene límites fundamentales en cuanto a la potencia que puede gestionar. El GaN puede soportar velocidades y niveles de energía más altos, pero el calor sigue siendo un obstáculo importante".

Pradyot Yadav, autor principal de un artículo sobre este avance científico, ha recordado que "ningún material por sí solo puede hacerlo todo bien en un dispositivo inalámbrico, por lo que estos sistemas 3D integrados de forma heterogénea han llegado para quedarse".

"El principal reto ha sido la fiabilidad"

Padav ha destacado que "el principal reto ha sido la fiabilidad y la gestión térmica, y es posible que ahora hayamos dado el paso definitivo que necesitamos para que estos sistemas funcionen a gran escala y en grandes volúmenes".

En concreto, el equipo del MIT ha hecho uso de un diamante de calidad joyera cultivado en laboratorio. El diamante tiene la mayor conductividad térmica de todos los materiales conocidos, y los avances en el cultivo de obleas de diamante monocristalino han hecho más viable su utilización en chips.