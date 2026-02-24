El 90% de los chips más avanzados del mundo se fabrican en una isla del tamaño de Extremadura: si China la bloquea, la crisis económica sería la mayor desde la Gran Depresión

Hace años el mundo contuvo la respiración. No fue, entonces, ni una guerra militar ni una pandemia, sino un conflicto tecnológico-empresarial con los chips semiconductores como rehenes. China y EEUU se enfrentaron y todo el planeta 'pagó' los platos rotos, viendo disparados los costes de los productos tecnológicos.

Entonces y ahora las miradas se dirigían a un pequeño territorio, una isla del tamaño de Extremadura, pero con una relevancia geopolítica altísima. Se trata de Taiwán, una democracia siempre bajo la amenaza de China, que fabrica el 90% de los chips de computadora de alta gama del mundo.

El prestigioso The New York Times detalla que miembros del departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha mantenido conversaciones secretas con altos directivos de Apple, Advanced Micro Devices y Qualcomm para advertirles de los planes de China con Taiwán.

Las autoridades temen que Pekín ejerza un bloqueo directo sobre Taiwán, algo que podría suponer un corte del suministro de chips a gran escala, hasta el punto de amenazar con paralizar la industria tecnológica estadounidense.

Ni por las buenas ni por las malas

Y no es algo nuevo para EEUU. Sus dos más recientes presidentes, tanto Joe Biden como Donald Trump han buscado con diversas políticas relanzar el sector nacional de fabricación de chips. Biden lo hizo con subvenciones milmillonarias; Trump amenazando con aranceles milmillonarios, pero el objetivo era el mismo, reducir la dependencia del exterior y especialmente de un territorio tan escrutado por China.

Ni las subvenciones ni las amenazas han dado resultado en un sector, el tecnológico estadounidense, reacio a cambiar el origen de sus hardwares, como añade el NYT.

La inquietud sigue creciendo y en el seno de Silicon Valley, el corazón tecnológico de EEUU y del mundo, se teme un colapso que pueda desestabilizar la economía global. Máxime, cuando China ha llegado a emplear fuego real en recientes ejercicios militares en las aguas que rodean a Taiwán.

“La mayor amenaza para la economía mundial es que el 97% de los chips de alta gama se fabrican en Taiwán”, apuntó el pasado mes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el Foro Económico Mundial de Davos.

Si bien su cálculo se excedió en algunos puntos, sí dejó clara una realidad, que "si esa isla fuera bloqueada y esa capacidad fuera destruida, sería un apocalipsis económico", algo que ahora están analizando en privado los grandes del sector en EEUU.