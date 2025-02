Planea tres meses un maravilloso crucero con su esposo y cuando entra en el barco aparece la suegra: "Lo que hace tu marido me saca de quicio"

Una mujer compartió en Reddit hace unos días cómo sus vacaciones de aniversario de bodas se arruinaron cuando, al subir al crucero que había reservado con su marido, descubrió que su suegra también estaba a bordo. En la publicación, relata cómo este inesperado giro de los acontecimientos echó por tierra los planes cuidadosamente organizados para disfrutar de un viaje romántico.

La mujer, de 35 años, detalló que pasó tres meses preparando el viaje: "Planeé un crucero para mi esposo y para mí para celebrar su cumpleaños y nuestro aniversario de bodas". Para hacer posible este viaje, sus padres volaron desde otra ciudad para quedarse con los dos hijos del matrimonio. Así, ellos podrían disfrutar de unas vacaciones en solitario sin preocupaciones familiares.

Sin embargo, al llegar al barco, la situación cambió darmáticamente. La mujer recibió una llamada de su suegra, quien le reveló con entusiasmo que ella y su esposo también estaban a bordo del mismo crucero. Esta noticia alteró instantáneamente el estado de ánimo de la mujer, que no mantiene una relación cercana con su suegra.

"Mi marido está en servicio activo, por lo que las vacaciones no son algo que suceda con regularidad ni que sea fácil planificar", explicó en su mensaje, dejando en claro que esperaba pasar un tiempo a solas con su pareja.

Aunque inicialmente expresó su descontento a su marido, quien parecía emocionado por ver a su madre, la mujer decidió mantener la calma y no generar conflictos. Durante los siete días del viaje, pasó la mayor parte del tiempo con su suegra, ya que su suegro no se sentía bien. A pesar de su incomodidad, intentó ser cordial, aunque no pudo evitar sentirse como la "tercera en discordia" en unas vacaciones que ella misma había planeado con tanta dedicación.

Al regresar a casa, la mujer sí expresó su frustración. "Me mostré malhumorada y le dije a mi marido lo enfadada que estaba", contó. Sin embargo, él defendió a su madre, argumentando que ella no había hecho nada malo. "Sabe por qué puedo estar enfadada", añadió la mujer, dejando claro que la situación había afectado profundamente su relación.

¿Quién tiene razón?

En su publicación, la mujer se cuestiona si está equivocada por sentirse molesta y si su reacción fue exagerada. A medida que la discusión se fue desarrollando en Reddit, muchos usuarios le dieron la razón, señalando que la responsabilidad no recaía solo en la suegra, sino también en el comportamiento de su esposo.

"No tengo nada que objetar. Es una gran señal de alerta. Este tipo de comportamiento que ha mostrado tu marido siempre me saca de quicio porque deja claro que él ve a sus padres como su familia más que a ti", comentó un usuario. "Si mi pareja hubiera planeado un crucero para mí, en la larga lista de cosas que se me pasarían por la cabeza y que me emocionarían, ver a mis padres no está en ninguna de ellas", añadió.

Otro comentario recomendó que la mujer mantuviera su postura: "Él debe respetar el concepto de que ustedes dos tienen una relación más allá de su madre". "Una mujer adulta debería saber que no debe invitarse a sí misma a un viaje que obviamente se supone que es romántico. Ella también lo sabía porque no te sorprendió con esa noticia antes de salir o incluso en el aeropuerto, sino que esperó hasta estar a bordo", opinó otro.