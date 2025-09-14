Ponen fecha al vuelo directo más largo del mundo: 29 horas donde se cubrirán cerca de 20.000 kilómetros

La vuelta al mundo ha pasado de hacerse en 80 días, como escribió Julio Verne, a seguir dando pasos agigantados para que la gente se pueda mover por todo el mundo en avión hasta el otro lado del planeta.

Pero en los próximos meses se va a batir un nuevo récord, si todo va bien. Se trata del vuelo comercial más largo del mundo que dará su pistoletazo de salida a partir de diciembre.

Se trata de un viaje que recorrerá casi 20.000 kilómetros y su duración escalaría entre 25 y 29 horas, algo nunca visto. Se trata de una ruta que unirá a Buenos Aires (Argentina) con Shanghái (China).

Según ha informado L'Indépendant, hasta ahora los vuelos de larga distancia no superaban las 16 horas de máximo. En concreto, el servicio de Singapore Airlines que une Singapur con Nueva York (Estados Unidos) era el vuelo comercial más largo. Pero en diciembre la situación puede cambiar.

En el caso de que alguien quiera viajar desde Shanghái a Argentina, tendrán que esperar a bordo del avión durante al menos 26 horas. Aunque se programará una escala de dos horas y media en Nueva Zelanda, se mantiene como un vuelo directo, ya que no se cambia avión ni asiento.

El mayor vuelo hasta la fecha lo había hecho la ruta que unía a la capital china, Pekín, con la ciudad brasileña de Sao Paulo. China Airlines ofrece esa ruta con una duración que alcanza 18 horas y 50 minutos y una sola escala.

El nuevo viaje que puede alcanzar las 29 horas, prevé cambiarlo todo y es un paso más, en este caso de China, para seguir recorriendo el mundo en el menor tiempo posible, llegando a cualquier zona de cualquier punto del planeta sin tener ningún impedimento, por muy lejos que se pueda encontrar.