Pregunta a varios jóvenes dónde viven los más antipáticos de España y muchos dardos van dirigidos a una comunidad

Aunque no lo queramos, actualmente los estereotipos se han convertido en una parte cotidiana de nuestro día a día. Estas ideas preconcebidas y simplificadas marcan todo un grupo social o cultural, y suelen vincularse a la forma de ser, las costumbres e incluso la gastronomía de un lugar. Estos varían notablemente de una comunidad autónoma a otra debido a trayectorias culturales distintas, y conviene tratarlos con cautela.

En este sentido, el creador de contenido Nacho Pla ha salido a la calle para hacer una pregunta directa a varios jóvenes: “¿Cuál es la comunidad autónoma de España con gente más antipática?”. El resultado, recogido en un breve vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, muestra respuestas rotundas y comentarios que vuelven a poner sobre la mesa los viejos prejuicios entre regiones.

Según el recuento de la publicación, Galicia fue la comunidad más mencionada: hasta seis entrevistados apuntaron a esa autonomía como la más antipática. “Están apagados”, opinan varios jóvenes. El tono del vídeo es informal, pero las respuestas ilustran cómo, en conversaciones cotidianas, los estereotipos y tópicos rápidos siguen calando en la percepción entre territorios.

Otras regiones antipáticas

En el clip se recogen otras opiniones puntuales: un joven señaló que Andalucía es la más antipática porque, a su juicio, “se pasan de pijos”; otra entrevistada criticó a los valencianos tachándolos de “asquerosos”; y una chica describió a parte de la ciudadanía de Bilbao como “amargada” y con una forma de hablar que le resultaba desagradable. “Parece que hablan escupiéndote”, asegura la joven sobre los bilbaínos.

Otros perjudicados fueron Cataluña, donde alguno asegura que “se lo tienen muy creído”, así como Murcia y Extremadura, donde “hay mucha gente mayor”. Estudios y artículos sobre la imagen social de las comunidades muestran que estos adjetivos suelen mantenerse por tradición cultural, relatos mediáticos y el propio boca a boca de los vecinos. Sea como sea, lo cierto es que los estereotipos no parece que se vayan a ir con el paso del tiempo.

Además, cuando una comunidad sale repetidamente señalada en este tipo de vídeos virales, el efecto puede ser dañino: refuerza estereotipos y alimenta malentendidos entre personas y regiones. Por lo que es importante contextualizar, contrastar y relativizar cada comentario que vemos en redes sociales para que una sola anécdota no defina a todo un colectivo entero.