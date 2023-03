Esta es la pregunta más buscada (y más imprevisible) en EEUU sobre España

El mundo pregunta y Google responde. A veces, demasiado, incluso. La huella de cada búsqueda queda grabada en el gran servicio de internet, cuyo archivo sirve para saber los intereses de cada país, ciudad o individuo. Se haga la pregunta que se haga, Google tiene una respuesta que dar.

Sabido del poder del buscador, la web de finanzas estadounidense CashnetUSA ha realizado una investigación para descubrir cuáles son las consultas de la sociedad de EEUU sobre cada país del mundo.

España, por supuesto, ocupa un lugar especial en una comunidad con cada vez más hispanohablantes y muchos lazos históricos. sociales y culturales. Y también con muchos clichés que utilizan día tras día millones de interesados en España.

Lo curioso es que la búsqueda más repetida en EEUU no es "flamenco", ni "toros", ni "paella", ni ningún otro elemento prototípico de nuestra cultura. Es “¿por qué cecean en España?”. En su lengua, why does spanish have a lisp?

Este fenómeno, habitual en Andalucía, especialmente en la zona suroeste, y consistente en pronunciar como /c/ los fonemas /s/. Sorprende precisamente su carácter local, puesto que no es un rasgo habitual en otras regiones ni en otras variaciones del castellano... y sin embargo es el gran concepto de búsqueda sobre España desde EEUU.

Más allá del interés por lo español, los estadounidenses tiran de actualidad a la hora de plantear dudas sobre otros países. Así, como recoge el portal 65ymás, de China indagan sobre el conflicto con Taiwán; sobre Rusia preguntan por Chernóbil, mientras que las búsquedas en relación a Ucrania se centran en su intenciones de unirse a la OTAN.