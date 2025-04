Preocupación de los restaurantes por el auge de la estafa del bolso que permite darse comilonas y huir sin pagar

Aumenta la preocupación de los restaurantes por el aumento de un tipo de estafa muy poco habitual, conocida como la trampa del bolso, que permite darse comilonas y huir sin pagar.

Uno de los locales que ha vivido de primera mano esta estrategia ha sido un restaurante de lujo de Bari, en Italia. Según ha informado Il Corriere della Sera, tres personas, dos hombres y una mujer fueron los protagonistas.

Los tres cenaron en un ambiente elegante antes de dejar sin pagar una cuenta que ascendía hasta los 400 euros. Pasó en el restaurante Cortifiano y la táctica fue la 'técnica del bolso'.

Los tres pidieron una buena cantidad de pescado. Para no despertar sospechas, disfrutaron de la cena en silencio. Pero comenzaron a vivir momentos extraños, como una llamada telefónica, un cigarrillo o ir al baño. Uno a uno fueron abandonando el restaurante.

Pero los dueños del local no se alarmaron ante esta situación porque la mujer había dejado su bolso en la silla, lo que servía para que confiaran en que tendría que regresar a por él.

El desenlace no fue el esperado. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta que los comensales no habían regresado y que el bolso seguía en la silla. Una táctica perfecta para no levantar sospechas que ya ha sido advertida a las autoridades.

La noticia ha causado un asombro nacional y las autoridades están tratando de responder a la preocupación de los restaurantes, indagando y analizando las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la zona para tratar de dar con los sospechosos.

Hasta que se pueda aclarar la identidad de los comensales que se fueron sin pagar, los dueños de restaurantes de Bari han mostrado su descontento y han elevado la voz porque los métodos de engaño son cada vez más habituales.

