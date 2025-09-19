La AEMET avisa que lo que estamos viviendo con las temperaturas puede colarse en octubre
El calor no termina de marcharse.
Pese a encontrarnos a mediados de septiembre, las temperaturas en muchas zonas de la Península durante estos días han alcanzado cifras de pleno verano, con máximas de 39 grados en Sevilla, Córdoba y Badajoz, y de 37 grados en Vizcaya.
Y aunque hay quienes piensan que estos son los últimos coletazos del calor, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no tiene la misma impresión, tal y como se desprende de su predicción para las próximas tres semanas.
En su blog, el organismo sí que apunta a que "la semana del 22 al 28 de septiembre se presenta con unas temperaturas inferiores a las normales para la época del año en la mitad norte peninsular y en los archipiélagos. En el sur de la Península estarán en torno al promedio normal".
Sin embargo, de cara a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, la AEMET señala que "con los datos actualmente disponibles, es probable que se trate de una semana con temperaturas superiores a las normales de la época del año".
No obstante, desde la Agencia Estatal de Meteorología sí que subrayan que el pronóstico para la mencionada semana "está sujeto a más incertidumbre al tratarse de un plazo más lejano y podría variar significativamente".
Pocas lluvias a la vista (excepto en el área mediterránea)
En cuanto a las precipitaciones, el organismo indica que en la semana del 22 al 28 de septiembre "las lluvias serán en general escasas, inferiores a las habituales, salvo en el área mediterránea y, especialmente, Baleares. En estas zonas se podrán producir chubascos tormentosos".
Respecto a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología se prevé que será un periodo "con pocas lluvias en la mayor parte de la Península".
Finalmente, de cara a la semana del 5 al 12 de octubre, la AEMET destaca que "no se puede dar todavía un pronóstico, más allá de que las temperaturas en zonas del este peninsular y Baleares estén ligeramente por encima de lo normal".