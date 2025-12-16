Qué es la medetomidina, el sedante para animales que es la nueva droga en EEUU

La medetomidina es un medicamento de uso veterinario legal y aprobado en los Estados Unidos, utilizado principalmente como sedante y analgésico para mascotas (perros y gatos, sobre todo). Sin embargo, se ha convertido en una preocupación de salud pública debido a su creciente presencia en el suministro de drogas ilegales en el país.

Está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para uso veterinario y es accesible para clínicas y profesionales de animales, con licencia. Por ese flanco, todo en orden. El problema es que se está mezclando cada vez más con sustancias ilícitas como el fentanilo y la xilacina en las calles de ciudades como Filadelfia, Pittsburgh y Chicago.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha advertido sobre esta tendencia y The New York Times -uno de los periódicos más prestigiosos e influyentes del mundo y el de mayor circulación digital en en EEUU- ha publicado esta noche un análisis que se ha viralizado en horas, dando cuenta de la preocupación que genera esta nueva y potente droga.

Por qué es tan peligrosa

Su uso en humanos, especialmente mezclado con opioides, puede provocar delirios y alucinaciones y reducir el ritmo cardíaco a niveles peligrosamente bajos, lo que lleva a sobredosis masivas, expone. Y a eso se suma que el tratamiento de esas sobredosis complicado: la naloxona, utilizada para revertir el exceso de opioides, no tiene efecto sobre la medetomidina, lo que complica los esfuerzos de rescate, indica el reportaje.

El diario habla con adictos como Joseph, de 34 años, que explica que había sufrido abstinencia de opioides muchas veces -en las calles de Filadelfia, en la cárcel, en rehabilitación- "pero nunca había experimentado algo tan terriblemente absorbente como esto". La medetomidina, doce, genera desmayos casi instantáneos y, si no se usa cada pocas horas, provoca síntomas de abstinencia potencialmente mortales. Esto ha creado un nuevo tipo de crisis de drogas, una que no se produce por una sobredosis, sino por la abstinencia.

"Desde mediados del año pasado, los hospitales de Filadelfia se han visto colapsados por pacientes que llegan con lo que los médicos han identificado como abstinencia de medetomidina. Aunque la frecuencia cardíaca disminuye drásticamente justo después del consumo, durante la abstinencia ocurre lo contrario: la frecuencia cardíaca y la presión arterial se elevan de forma catastrófica. Los pacientes experimentan temblores y vómitos incontrolables. Muchos requieren cuidados intensivos", indica el diario.

En mayo pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU lanzaron una alerta para Chicago, Filadelfia y Pittsburgh, sobre todo.

Desbordados

Durante la abstinencia, algunos pacientes pierden el habla, "aparentando no darse cuenta mientras defecan en el suelo o vomitan sobre las enfermeras". La hipertensión arterial es quizá lo más grave, porque puede causar daño cerebral irreversible. "Nuestras UCI están desbordadas", declara el doctor Daniel del Portal, médico de urgencias y administrador hospitalario de Temple Health. Añade que médicos, personal médico de urgencias y equipos de extensión comunitaria ahora se refieren a la "crisis de abstinencia" cuando hablan de estos casos. .

Según los registros de salud pública de Filadelfia, en los primeros nueve meses de 2025, se registraron 7252 ingresos a urgencias hospitalarias por abstinencia, en comparación con 2787 en todo 2023. También se ha reportado medetomidina en Massachusetts, Maryland, Carolina del Norte, Florida, Misuri, Colorado, Ohio y, cada vez más, en Nueva Jersey y Delaware. Chicago registró un brote y Pittsburgh está comenzando a verse "inundada".

Los que sí sonríen con esta moda son las mafias, los traficantes, que se están llenando los bolsillos. "La medetomidina es una opción inteligente" para ellos, porque se fabrica principalmente en China y se puede comprar a bajo precio en línea a proveedores de medicamentos veterinarios y productos químicos de investigación. "Es tan adictiva que los traficantes no necesitan mezclarla en gran cantidad con el fentanilo", indica el NYT.

Les dura, además, porque la mezclan con opioides sintéticos como el fentanilo y la heroína, y a menudo con xilacina (otro tranquilizante veterinario), en las drogas callejeras, a veces denominadas "tranq". Los traficantes la añaden para potenciar los efectos sedantes de la mezcla, haciendo el producto más potente. Es más barato, por lo que hay un efecto llamada. Que sus efectos sean brutales poco importa.