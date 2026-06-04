Ganadores en la crisis de vivienda: el número de millonarios en España crece y sus fortunas se disparan gracias al sector inmobiliario

El número de millonarios en España creció en 2025 un 5,3%. El dato lo arroja el nuevo Informe sobre la Riqueza Mundial que elabora anualmente Capgemini. El estudio detalla que entre los factores que explican este ascenso se encuentra el sector inmobiliario. "La inversión inmobiliaria en España superó los 18.450 millones de euros en 2025, un 31% más que en 2024", incide. La crisis de vivienda, mientras tanto, se agrava.

España cerró 2025 con 259.700 "grandes patrimonios", 13.100 más que el año anterior. Eso permite al país subir un puesto en el ranking de países por población HNWI (high-net-worth individuals, individuos con grandes patrimonios), hasta ocupar la posición número 14 de los 25 países principales analizados en este informe. Además, por crecimiento, España se pone por delante de Francia o Reino Unido.

HNWI es un término que suele usar la banca privada para identificar a personas con una gran capacidad económica. Se considera HNWI a quien posee al menos un millón de dólares en activos líquidos o fácilmente invertibles, excluyendo la vivienda habitual: por ejemplo, depósitos bancarios, acciones, bonos y todo tipo de inversiones. A su vez, el término ultra HNWI (UHNWI) eleva esa liquidez a los 30 millones de dólares.

Además, la fortuna de los HNWI españoles también se dispara. La riqueza acumulada de este segmento de la población creció en 2025 un 6,7%, hasta situarse en los 672.112 millones de euros. Además del auge del sector inmobiliario, la evolución de los mercados bursátiles y el comportamiento del sector bancario también explica este impulso para las grandes fortunas españolas, según Capgemini.

El precio de la vivienda sigue creciendo sin parar

El papel de lo inmobiliario en la concentración de riqueza también explica la grave crisis habitacional que vive España. Aunque la crisis de vivienda es prácticamente global, el papel de grandes fondos y grandes tenedores sigue teniendo un impacto significativo. El Sindicato de Inquilinas de Madrid, sin ir más lejos, sigue denunciando el intento de desahucio de una vecina llamada Maricarmen en el barrio de Retiro.

Pero los desalojos de inquilinos no es lo único en boga. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado también este jueves que el número de ejecuciones hipotecarias registradas durante el primer trimestre de 2026 ha crecido un 35,8% sobre las viviendas de personas físicas, y un 38,1% sobre aquellas que afectaban a viviendas habituales. Esto ha llevado a FADEI, la patronal inmobiliaria, a pedir medidas urgentes al Gobierno para contener las subidas de precios: "No podemos seguir así".

Si bien el sector inmobiliario no es el único factor que explica el ascenso de millonarios en España, este es determinante. La propia consultora detalla que el precio de la vivienda ha crecido un 9%, dato que publicó el Colegio de Registradores tras constatar que el coste medio de los pisos alcanzó también en el primer trimestre del año los 2.429 euros por metro cuadrado.

El mayor aumento de la riqueza desde 2018

España no es el único lugar del mundo en el que las grandes fortunas siguen avanzando: a nivel global la riqueza de los HNWI creció un 8,7% en 2025, hasta alcanzar los 98,3 billones de dólares.

"Se trata del mayor incremento anual desde 2018", detallan desde Capgemini, que también explica que "el sólido comportamiento de los mercados bursátiles y la moderación de la inflación" impulsaron "la creación de riqueza entre los grandes patrimonios". Habrá que esperar varios meses para comprobar cómo el estallido del conflicto en Irán y la amenaza de una estanflación afecta a las grandes fortunas este 2026.

También a nivel mundial la población de millonarios siguió creciendo el año pasado: aparecieron dos millones más, y son ya los 25,3 millones de millonarios en el planeta. Por regiones, Asia-Pacífico es la zona del mundo en el que más crece la riqueza de las grandes fortunas, seguido de Norteamérica, de Europa y de África. Oriente Medio, por su parte, registró una contracción en el acopio de las grandes fortunas.