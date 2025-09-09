Una periodista británica viaja a Huelva en busca del mejor jamón del mundo y este es su veredicto

Si se le pregunta a una persona de fuera de España cuáles son los cinco alimentos más conocidos de la gastronomía española a nivel internacional, es muy probable que entre ellos nombre al jamón ibérico.

Al menos esa sería la opinión de la periodista británica Rachel Speed, quien ha publicado un reportaje en el conocido medio de comunicación The Times identificando al jamón Cinco Jotas como el mejor jamón del mundo.

Speed se desplazó hasta Jabugo (Huelva), concretamente a la bodega de curación de jamones de Cinco Jotas, y posteriormente a Sevilla para poder disfrutar de ese manjar en los restaurantes de la capital hispalense.

"Miles y miles de jamones brillan en las bodegas de curación de Cinco Jotas, untados con aceite para conservarlos durante el proceso natural de maduración, que puede durar hasta tres años, y apilados desde el suelo hasta el techo", se apunta en el texto del citado medio británico.

En el reportaje, la periodista asegura que "al observar a los maestros en su trabajo, mientras controlan minuciosamente el flujo de aire, la humedad y la temperatura de las bodegas en su inspección diaria y la rotación de los jamones, se aprecia la dedicación que ponen en su producto".

Igualmente, en el texto se destaca el cuidado que se le dispensa a los cerdos durante sus vidas. Los animales se crían en dehesas en las que campan a sus anchas y se alimentan a base de bellotas.

"Crecen durante dos años y son cuidados con esmero por los ganaderos, que han criado esta raza durante generaciones. Es un lugar tranquilo y muy apacible. Cada cerdo está etiquetado, se registra su ascendencia y se realiza un seguimiento de su crecimiento, y se puede acceder a toda la información mediante el código de barras que se encuentra en la pata negra de cada jamón", se explica en el reportaje.

En el texto también se subraya la existencia de la figura laboral del jefe de olfateo. "Solo cuando el jefe de olfateo (sí, ese es un trabajo real) ha verificado la madurez y la calidad de cada jamón pinchando y oliendo la carne en cuatro lugares diferentes, Cinco Jotas lo envía a sus clientes", escribe la periodista británica.

Finalmente, en cuanto al sabor del producto, Rachel Speed resalta que "la carne es mantecosa y sabrosa, con un veteado precioso y una grasa tierna que se derrite en los dedos".