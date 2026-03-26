Rafael, 63 años, maquinista jubilado en Vallecas: "En 2019 por un piso ya pedían más de 1.000 euros, ahora una litera cuesta 600"

El acceso a la vivienda en España se ha convertido para muchos en una auténtica misión imposible. Y la situación es aún más complicada en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Según el último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, el precio del alquiler en Madrid capital se ha incrementado un 10% en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior.

Buena prueba de las consecuencias de ese encarecimiento es el caso de Rafael, un maquinista jubilado de 63 años que se ha visto obligado a dejar el barrio madrileño en el que nació, Vallecas, tras haberse divorciado y no haber podido encontrar un techo que se adapte a sus ingresos.

El hombre recibe una pensión de 760 euros mensuales después de verse obligado a dejar su trabajo en 2018 a causa del vértigo cervical. En declaraciones a El País, Rafael ha expresado que "me encontré con la jungla, en 2019 por un piso ya pedían más de 1.000 euros al mes, ahora una litera cuesta 600. Esto es un sinvivir y destroza a muchísima gente".

Inicialmente, Rafael se mudó a Cádiz, donde nacieron sus padres. Allí encontró un piso de renta antigua por 350 euros mensuales. Sin embargo, el contrato llegó a su fin en 2025 y le subieron el alquiler un 80%, por lo que tuvo que abandonar la vivienda.

Ahora, el hombre de 63 años vive en Montesa (Valencia) gracias al programa Hogares Compartidos, una iniciativa que, en la Comunidad Valenciana, le da la opción a personas mayores de 60 años de vivir juntas en la misma casa por un precio que no rebasa el 35% de sus ingresos. El alquiler en ningún caso puede ser superior a 345 euros.

Pese a estar cómodo en esa vivienda y llevarse bien con sus compañeros de piso, Rafael lamenta que "mis hijos están en Madrid y me gustaría estar más cerca de ellos. Hay que poner fin a la especulación, vivir bajo techo es un derecho recogido en la Constitución".