Vivir de alquiler, misión imposible: el 68% supera el máximo recomendado para las familias

Un hombre metiendo las llaves en la cerradura de una vivienda y abriendo la puerta.

Todos nos quedamos impactados al ver a Tom Cruise colgando del techo con un cable en la primera entrega de Misión Imposible. Y un poco en esa misma situación estamos ante la crisis de la vivienda en España. En 2026, el acceso a la misma se ha consolidado como uno de los principales factores de tensión económica para los hogares españoles.

No es una percepción aislada: los indicadores oficiales y los informes o estudios realizados coinciden en que el mercado del alquiler continúa excesivamente al alza, situándose en máximos históricos. Tanto es así que el 68% de las viviendas en alquiler exceden el límite ampliamente aceptado de que un alquiler es asequible cuando no supera el 30% de los ingresos del hogar.

Así lo explica el último estudio de Idealista sobre todo ello. En otras palabras y para llevarlo a nuestro día a día, hay que decirlo con claridad y rotundidad: más de dos tercios de los inquilinos potenciales se ven obligados a destinar una proporción excesiva de sus ingresos a la vivienda. A partir de ahí todo se complica, en todos los sectores. No hay escapatoria posible.

De acuerdo con los datos del estudio antes mencionado, una familia de clase debería asumir un alquiler máximo de 805 euros mensuales, sin embargo, la realidad es bien diferente, mucho más triste y mucho más dura, porque el precio actual de un piso de dos habitaciones se situó en el cuarto trimestre de 2025 en 1.088 euros al mes, casi 300 euros por encima del umbral considerado razonable. Es un tortazo de realidad en toda regla, algo complicado de asumir y digerir.

Turismo y grandes ciudades, principales afectados

El impacto, no obstante, no es homogéneo. La falta de oferta asequible es especialmente acusada en los grandes mercados urbanos y en los lugares más turísticos del país. Grandes ciudades y playas son especialmente golpeados por esta ola. Málaga, Valencia y Palma encabezan el ranking de menor accesibilidad: en la capital malagueña, apenas el 9% de los pisos de dos habitaciones resultan económicamente viables para una familia con ingresos medios; en Palma y Valencia, el porcentaje se sitúa en el 11%.

Tras ellas aparecen Madrid y Alicante, con solo un 16% de la oferta por debajo del límite razonable; Barcelona (18%), Segovia (24%) y Las Palmas de Gran Canaria (28%) completan el grupo de ciudades con mayor tensión. En Santa Cruz de Tenerife, el 32%, mientras que en Salamanca el porcentaje asciende al 33%. Aún por debajo del 50% se encuentran Bilbao (35%), Sevilla (36%), San Sebastián (39%), Cádiz (41%) y Vitoria (47%).

Barcelona destaca, además, como la ciudad donde la brecha entre el alquiler razonable y el precio de mercado es más pronunciada: 694 euros mensuales de diferencia, colocándose por delante de Palma (563), Madrid (484) y Valencia (411).

Son distancias que muestran con claridad el desajuste entre ingresos y precios y que refuerzan la idea de que, a corto plazo, el acceso al alquiler seguirá siendo uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar conforme la vida adulta va llamando a la puerta.

En el lado opuesto, por otro lado, se sitúan las ciudades de Ciudad Real, donde el 97% de los pisos de dos habitaciones serían accesibles para una familia de ingresos medios de la ciudad. Les siguen de cerca Melilla (91%), Palencia (90%), Zamora (90%) y Jaén (88%).

Para completar este mapa aportando cierto contexto y poder hacernos una imagen completa de la situación, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hogares españoles están compuestos por 2,4 personas de media, por lo que un piso de 2 dormitorios sería la mínima unidad en la que debería instalarse una familia.

En este caso, los pisos que cumplen con esta característica tienen un precio actual de mercado de 1.794 euros al mes en Barcelona, seguidos por los 1.650 euros de Madrid, los 1.609 euros de Palma, los 1.351 euros de Valencia y los 1.350 euros de San Sebastián.

Se dispara el precio del alquiler en los últimos cinco años

En el último lustro el precio del alquiler se ha disparado, creciendo hasta un 46% de media en España, una subida muy por encima de la evolución salarial. Un verdadero terremoto para todos nosotros, un auténtico quebradero de cabeza. Hay que hacer números, estudiar mucho y valorarlo todo porque, con estas cifras, llegar a fin de mes se ha vuelto prácticamente imposible.

El portal inmobiliario pisos.com ha analizado la evolución de las rentas en este último lustro y pone cifras a una realidad palpable en la calle: el crecimiento ha sido especialmente intenso en comunidades como Madrid (80,19%), Baleares (70,21%) y Cataluña (63,7%), lugares donde la presión de la demanda y la escasez de oferta han disparado los precios. En el extremo opuesto, solo Navarra presenta una caída del -8,41%.

“La escalada del precio del alquiler supera incluso al incremento en venta, situando a miles de hogares en una encrucijada imposible donde alquilar se ha vuelto prohibitivo”, explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Ante este panorama, la única pregunta posible es... ¿Hasta cuándo?