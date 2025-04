Regresa de pasar Semana Santa en el campo, abre el armario y un nuevo huésped le hace sacar las pinzas de la parrilla

Una mujer escribió en el portal 15 min lo que le pasó tras irse en Semana Santa al campo. Al abrir el armario, se encontró con un nuevo huésped que le hizo sacar las pinzas de la parrilla.

"Como mi vista no es la mejor, no llevaba gafas y estaba oscuro en el pasillo, simplemente empujé esa 'cosa' con el pie a toda prisa", ha asegurado la protagonista en el comentario.

"Me di cuenta de que habíamos traído un huésped de la naturaleza, aunque todavía no estaba claro si era una víbora o una serpiente", ha reconocido, al ver que se estaba moviendo.

La protagonista ha asegurado que no gritó de admiración, sino de miedo, porque no sabía cómo podía atraparla. "No puedes dejarla para la noche, porque tienes que ir corriendo al trabajo. Entonces no puedes empezar a buscar una serpiente por todas las casas. Resultó que era una serpiente pequeña, con orejas amarillas", ha detallado.

"Menos mal que se había escondido debajo del armario: se había colado por el congelador y se había metido en el armario de la pared", ha revelado en su mensaje al citado medio.

La protagonista ha defendido que era "un problema gravísimo" y su pareja decidió utilizar las pinzas que había usado para dar la vuelta a las salchichas en la parrilla el día anterior. "Mi esposo y yo ya estábamos empapados por la experiencia, así que rápidamente metimos a nuestra nueva mascota en una caja de zapatos y la serpiente regresó a su hogar", ha contado.