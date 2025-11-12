Reporteros Sin Fronteras homenajea al periodismo veraz y cercano en Gaza y Valencia

Galardonados y personalidades posan durante la entrega de los Premios Reporteros Sin Fronteras celebrada el 11 de noviembre de 2025, en Madrid.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha homenajeado en su 30 aniversario a los profesionales del periodismo que se empeñan día tras día en contar la verdad y desde cerca, como hacen los que se juegan la vida en Gaza y también los que contaron minuto a minuto la catástrofe de la DANA en Valencia.

"Sin verdades estamos perdidos (...) El papel de la prensa no es consolar, sino iluminar. Por eso hay tanto afán en acallar a los periodistas que buscan denodadamente la verdad", ha dicho el periodista Alfonso Armada, expresidente de RSF España, poco después de comenzar el acto que ha clausurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañado de la ministra de Juventud, Sira Rego.

Y es que sin libertad de información no hay democracia, como ha apuntado también el actual presidente de RSF España, Alfonso Bauluz. "Plutócratas, mandarines y autoritarios estrechan el cerco a la libertad de prensa que tratan de asfixiar. Nuestra misión en su defensa es la de todos", ha apostillado el veterano profesional de la Agencia EFE, en un mensaje entre la advertencia y la esperanza.

"Sin verdades estamos perdidos (...) El papel de la prensa no es consolar, sino iluminar. Por eso hay tanto afán en acallar a los periodistas que buscan denodadamente la verdad" Alfonso Armada

En el acto, celebrado en el Auditorio de CaixaForum, RSF ha procedido a la entrega de la primera edición de sus premios, con los que han convertido a Madrid, como ha comentado el secretario general de RSF, Thibaut Bruttin, en "la capital de la libertad de prensa".

En la gala, conducida por la periodista Mamen Mendizábal y que ha contado con la actuación de Amaral, se ha hecho una defensa del oficio y de quienes lo ejercen en el límite, y Urtasun se ha unido a ese "buen periodismo" que es, ha dicho, "un baluarte de la verdad", pero que sufre "tiempos convulsos, en los que contar la verdad probablemente es más difícil que nunca en un mundo globalizado, donde la desinformación y las noticias falsas crecen en la sombra".

"Plutócratas, mandarines y autoritarios estrechan el cerco a la libertad de prensa que tratan de asfixiar. Nuestra misión en su defensa es la de todos" Alfonso Bauluz

"Es más imprescindible que nunca, y es también un bien cultural. Lo quiero decir como ministro de Cultura, es un bien cultural de primer orden que debemos cuidar, proteger y promover desde las instituciones", ha remarcado.

Por eso, ha felicitado a los periodistas valencianos, cuyo premio han recogido en nombre de ellos los directores de Levante-EMV y Las Provincias, que lo han dedicado a las víctimas.

Un trabajo que ha ensalzado el ministro porque, como ha señalado, "su labor ayudó a ordenar el caos, a canalizar también la ayuda, a dar rostro a las víctimas y recordar que la información veraz también salva vidas".

También ha hecho un reconocimiento especial para la prensa gazatí, merecedora del premio en el ámbito internacional, que han recogido el fotoperiodista Motaz Azaiza y Ola al Zanoun, la corresponsal de RSF en la Franja, quienes han recordado a los cerca de 250 compañeros asesinados desde octubre de 2023.

Por esa obstinación en contarla verdad, todos ellos han sido premiados por un jurado formado por treinta nombres de referencia del ámbito periodístico y académico, como Pepa Bueno, Rosa María Calaf o Ana Pastor; el presidente de la Agencia EFE, Miguel Angel Oliver; el director de ABC, Julián Quirós, o el de La Vanguardia, Jordi Juan Raja, entre otros.