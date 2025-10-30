Revelan lo que comemos cuando elegimos salchichas de cerdo: hay carne de ave entre otras sorpresas

Un informe elaborado por la asociación de consumidores InfoCons, con sede en Bucarest, ha revelado datos preocupantes sobre el contenido real de las salchichas de cerdo vendidas en los principales supermercados de Rumanía. El estudio analizó 12 productos de marcas distribuidas por cadenas como Carrefour, Lidl, Auchan, Selgros, Kaufland y Metro, y los resultados arrojan un retrato muy similar al de muchos productos ultraprocesados que también se consumen en España: demasiados aditivos, alto contenido en grasa y diferencias notables en calidad.

El 8% de las “salchichas de cerdo” contienen carne de ave

El informe muestra que el 91,67% de las salchichas analizadas contienen carne de cerdo como ingrediente principal, en proporciones que van del 80% al 93%, mientras que el 8,33% restante incluye carne de ave separada mecánicamente, entre un 35% y un 55%. Aunque todas las etiquetas indican el porcentaje de carne, la mezcla con carne procesada de aves (que suele ser más barata) genera dudas sobre la transparencia hacia el consumidor.

En cuanto a aditivos alimentarios, los llamados “números E”, los resultados también llaman la atención:

Un 8,33% de los productos contiene 7 E,

Otro 8,33%, 6 E,

Un 16,6%, 4 E,

Un 33,3%, 3 E,

Un 25%, 2 E,

Y solo un 8,33% no contiene ninguno.

Este tipo de aditivos (entre ellos conservantes, potenciadores de sabor y colorantes) son habituales en los embutidos industriales, pero su consumo habitual se asocia con mayor riesgo de hipertensión, alteraciones digestivas y enfermedades cardiovasculares, según advierte la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Una receta casera más saludable

El estudio de InfoCons concluye que los consumidores pueden reducir la ingesta de aditivos y grasas leyendo con atención las etiquetas y optando por productos con menos ingredientes artificiales. No obstante, también propone volver a lo básico: elaborar las salchichas en casa.

La receta tradicional rumana, muy parecida a la española, utiliza carne de cerdo (preferiblemente pierna o paleta), tocino fresco, ajo, pimienta negra, pimentón ahumado, comino y una pizca de nuez moscada, embutidos en tripas naturales. Todo se mezcla con agua fría o hielo para mantener la textura y, tras cocerlas o ahumarlas ligeramente, se obtiene un producto sin conservantes ni colorantes y con un sabor auténtico.