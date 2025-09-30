Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una experta en alimentación habla claro y sin filtros sobre este tipo de salchichas: no tienen nada de carne
Consumo

Consumo

Una experta en alimentación habla claro y sin filtros sobre este tipo de salchichas: no tienen nada de carne

Al mismo tiempo, la divulgadora aprovecha para indicarnos aquellas salchichas que sí que merecen la pena comprar y disfrutar.

Daniel Cáceres Garriga
Las salchichas comunes de todo supermercadoLas salchichas comunes de todo supermercado

Las salchichas son uno de esos productos que nunca faltan en los supermercados. Rápidas de preparar, gustan tanto a niños como a adultos y se pueden utilizar en desayunos, cenas improvisadas o incluso como ingrediente en guisos. Sin embargo, no todas las que encontramos en la estantería ofrecen la misma calidad. La diferencia principal está en los ingredientes, y ahí es donde debemos prestar más atención.

La periodista y divulgadora en nutrición Katarzyna Bosacka, muy seguida en redes sociales en Polonia, su país, ha señalado cuáles son las salchichas que merece la pena comprar y cuáles conviene dejar pasar. Su consejo, tal y como recoge el medio Ofeminin, es sencillo: leer siempre la lista de ingredientes. Puede parecer obvio, pero pocas veces nos detenemos a comprobar qué lleva realmente lo que ponemos en la sartén.

Bosacka pone como referencia las típicas salchichas de jamón que encontrarás en los supermercados especializados en rebajas y descuentos. A su juicio, se trata de un producto “natural, con buenos ingredientes, sin conservantes ni fosfatos añadidos”. Este tipo de opciones son las que deberíamos priorizar: elaboradas a base de carne de calidad y con una composición corta y clara.

Lo que conviene evitar

En el extremo opuesto, la experta desaconseja las salchichas de pollo ahumadas de bajo precio, cuyo primer ingrediente es un 55 % de carne separada mecánicamente (MSM). A esta se añaden piel de pollo, almidón, sémola y estabilizantes.

Bosacka recuerda que, según la normativa europea, la MSM no se considera carne, sino un subproducto que mezcla restos de tejido conectivo y cartílago. Este tipo de rellenos abarata la producción, pero reducen de forma considerable el valor nutricional.

¿Cómo reconocer una buena salchicha?

La regla de oro es clara: una buena salchicha debe contener al menos un 85-90 % de carne, siendo ideal que alcance el 100 %. La lista de ingredientes debería limitarse a carne, agua, sal y especias naturales. Cuanto más corta y comprensible sea la etiqueta, mejor. En cambio, conviene desconfiar de los productos que incluyen largas enumeraciones de estabilizantes, potenciadores de sabor o féculas.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

En España, según explican fuentes como la OCU, las salchichas frescas de cerdo siguen siendo las más habituales, aunque cada vez es más común encontrar opciones de pavo o pollo con menos grasa. Su precio asequible y la rapidez de preparación explican su éxito. No obstante, como recuerda Bosacka, “la diferencia entre una buena y una mala salchicha está en la etiqueta”.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 