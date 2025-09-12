Ryanair mantiene su pulso contra Aena: amenaza con nuevos recortes de vuelos a España si se mantiene la subida de tasas

La batalla entre Ryanair y el gestor aeroportuario español Aena sigue intensificándose, con la subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias anunciada por Aena, que se aplica desde marzo, como uno de los principales focos de fricción. Tras haber recortado ya dos millones de asientos para 2025, la aerolínea irlandesa de bajo coste amenaza ahora con eliminar otro millón de plazas en sus vuelos a España el próximo verano si Aena no revierte esta subida.

"Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar", ha manifestado tajante en declaraciones al Financial Times el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, confirmando que regresará a Madrid en dos semanas y que probablemente anunciará entonces ese nuevo recorte en la capacidad operativa de la aerolínea.

"Si el gobierno español no es capaz de convencer a Aena de que dé marcha atrás en esta subida de tasas, no tengo ningún interés en atenderlos", ha sentenciado el directivo, aquien acusa a Aena de actuar como un monopolio y de fijar precios que perjudican la competitividad del sector aéreo en España.

España denuncia un "chantaje" de la aerolínea

Ryanair ya ha anunciado este mes la eliminación de un millón de asientos para la temporada de invierno, que se suma a las 800.000 plazas retiradas en verano, lo que eleva el recorte total actual a 1,8 millones de asientos en 2025. Si se concreta la nueva amenaza, el número total de plazas suprimidas alcanzaría los tres millones.

La postura combativa de Ryanair ha generado malestar en el Gobierno español. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha expresado su sorpresa por el hecho de que el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, tenga previsto reunirse este viernes con O’Leary antes que con representantes del Gobierno de España.

"A mí me sorprende que el Comisario de Transportes reciba antes al magnate de Ryanair que al Gobierno de España", subrayó este jueves en declaraciones a los medios después de que el griego no respondiera a sus peticiones para reunirse con él en el último año. Asimismo, calificó de "chantaje" las presiones de Ryanai, como hizo previamente Aena, y criticó la interlocución preferente con el "magnate" de la aerolínea.

Por su parte, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha defendido la gestión del ente público y ha acusado a Ryanair de "distorsionar las cifras" con el único objetivo de aumentar sus márgenes de beneficio. "Lo que pretende Ryanair es ganar más dinero, aunque sea a costa del bolsillo de los contribuyentes", ha declarado Lucena.

La compañía española argumenta que el incremento de las tasas responde a la inflación y a la necesidad de mantener la calidad de los servicios, mientras que Ryanair sostiene que el alza pone en peligro el turismo y el empleo en zonas dependientes del tráfico aéreo, especialmente en destinos regionales.

Con millones de plazas aéreas en juego y una reunión clave con la Comisión Europea en el horizonte, el pulso entre Ryanair y Aena amenaza con prolongarse y dejar secuelas no solo en el mercado aéreo, sino también en las relaciones entre Bruselas y Madrid.