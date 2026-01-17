Tres jóvenes de 25 años sin experiencia abren un local de tacos en Zaragoza y facturan 30.000 euros el primer mes: "No sabíamos ni encender la plancha"

Saltan a la piscina y se hacen ricos. Un grupo de jóvenes decidió inaugurar Taco Street, un restaurante de comida mexicana en Zaragoza. En poco tiempo han llegado a facturar 300.000 euros. EnTalent Podcast, que ha subido la conversación en su perfil de YouTube, los protagonistas cuentan su historia de emprendimiento y cómo han llegado a lo más alto.

"Nosotros lanzamos la propuesta por Instagram, y antes de empezar ya teníamos 1.000 seguidores", aseguran, orgullosos durante la entrevista. "Solamente con el boca a boca de subir una historia de algo va a pasar, que no se sabía lo que era". Esto hizo que tan solo el primer día de inauguración, ya había "un pedazo de fila" para entrar en el local. "También lanzamos una pequeña campaña de marketing con influencers, con foodies, y eso ya hizo que explotara todo", reconocen.

Ellos mismos confiesan que en un primer momento "no tenían experiencia" y no sabían "ni cerrar taco", "y teníamos que sacar el trabajo para adelante". "Nosotros trabajábamos en dos turnos, y era llegar a las 7 de la tarde y ya había una fila de 20 personas o 30 esperando a que abriéramos por la noche". "Una auténtica locura", dicen.

"No nos hemos inventado nada"

Tal y como se explica en el pódcast, la fórmula del éxito para los jóvenes fue aprender a base de prueba y error, Con ello, lograron abrir dos locales en sus primeros seis meses. La inspiración: la forma de preparar los tacos en Francia. "Tampoco nos hemos inventado nada. Hemos recuperado un poco la manera que tienen los franceses de hacerlos y los hemos adaptado", confiesan. "Nosotros probábamos los tacos de Francia y no eran del todo como los estaban trabajando aquí", dicen.

"Es tan personalizable el producto, que luego en la operativa, sí que hay que saber como gestionarlo", aseguran. Ellos hablan de "miles de combinaciones" por probar. "La gente viene con bastante recurrencia porque no se cansa y como es un producto tan personalizable, un día te lo puedes comer de una manera y al día siguiente de otra".

Por último, aseguran que solo el primer día facturaros más de 1.000 euros y el primer mes se colocaron en los más de 30.000. Y todo ello, sin tener un conocimiento profundo del producto. Solo en Instagram acumulan casi 5.000 seguidores.