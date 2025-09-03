Se va con sus hijos a pescar con imanes y una captura inesperada activa la búsqueda del tesoro

Imagen de archivo de un tesoro en el fondo del mar

La pesca con imán, también conocida como pesca magnética, es una actividad que se basa en la utilización de un potente imán (con capacidad de levantar cientos de kilos) atado a una cuerda.

A través de ese imán se pueden recuperar pesados objetos metálicos que han estado en ríos o lagos durante mucho tiempo. Mediante la pesca magnética se pueden sacar del agua multitud de objetos, lo que hace de la actividad algo imprevisible.

Recientemente, Markus Kronenwett, aficionado a la pesca con imán, organizó una excursión junto a sus hijos para probar suerte. Y lo que realizaron fue una captura totalmente inesperada.

En el distrito alemán de Ludwigsburg, la familia halló una caja registradora. Tal y como recoge el medio de comunicación alemán SWR, los menores comenzaron a gritar: "¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Una caja con dinero!".

La caja estaba repleta de monedas, y también contaba con documentos y un reloj de oro. Uno de esos documentos era la tarjeta de un mayorista, lo que llevó a Markus Kronenwett hasta su propietario.

La caja registradora pertenecía al dueño de un restaurante del municipio alemán de Beilstein. La caja se encontraba en el agua debido a que había sustraída en un robo que tuvo lugar a principios de la década de los 90.

El propietario de la caja registradora se ha alegrado especialmente de poder recuperar el reloj de oro, un objeto que, según ha contado, era un regalo sorpresa para su esposa, quien ya ha fallecido.