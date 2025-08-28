Un buzo se topa con el tesoro de su vida: 30.000 monedas que pueden llevarnos a un naufragio oculto

Frente a la costa de Cerdeña, cerca de la ciudad italiana de Arzachena, un buzo ha encontrado un tesoro constituido por miles de monedas antiguas hechas tanto de cobre como de bronce.

El hombre se dio cuenta de que estaba ante algo especial cuando, de repente, vio cómo un objeto brillante se desprendió de las algas marinas. Esa primera pieza ha derivado en el descubrimiento de 30.000 monedas que fueron acuñadas en Roma durante el siglo IV.

En relación al hallazgo, el director general de arqueología, bellas artes y paisaje de la región, Luigi La Rocca, ha destacado que "el tesoro encontrado en las aguas de Arzachena representa uno de los descubrimientos numismáticos más importantes de los últimos años".

Las monedas, pese a datar de entre los años 324 y 340 d. C., se encuentran en "un excelente estado de conservación". Las estimaciones del Ministerio de Cultura italiano apuntan a que el tesoro tiene al menos 30.000 monedas, aunque la cifra podría alcanzar las 50.000.

Además, dada la composición submarina con la que cuenta la región en la que se han hallado las monedas, el descubrimiento podría incluso ser un indicio de un naufragio oculto en la zona. Ello explicaría tal acumulación de monedas en un mismo punto.

En ese sentido, Luigi La Rocca ha subrayado que este hallazgo "pone de relieve la riqueza y la importancia del patrimonio arqueológico que nuestro lecho marino, atravesado por hombres y mercancías desde los tiempos más remotos, aún guarda y conserva".