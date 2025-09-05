Se pone a buscar su pasaporte y acaba descubriendo que llevaba 8 meses siendo millonario sin saberlo

La historia de un hombre australiano es de esas que hacen sentir cierta envidia. Este individuo, según cuenta News.com.au, lo que necesitaba era encontrar su pasaporte. Se puso a revolver y a revolver y con lo que se topó fue con un boleto de la lotería local, llamada Weekday Windfall.

Él se había olvidado totalmente de él, y de hecho el décimo era de hacía ocho meses. Concretamente, del 27 de diciembre del año anterior. Y, más concretamente, había sido premiado.

No era además un premio menor, sino que era de un millón de dólares. Una cantidad, desde luego, nada desdeñable.

En declaraciones que recoge el citado medio, el hombre se encontró varios boletos y en un 'a ver qué pasa', los escaneó por si sonaba la flauta. Lo hizo con la mejor melodía posible. "Me alegro de no haberlos tirado", señala... ¡Como para no hacerlo!

Al parecer, pese a haber pasado tanto tiempo, estaba en plazo aún para reclamar el premio. Tras esto, viene la segunda parte: la de pensar en qué gastárselo. Este hombre no lo tenía muy claro, pero sí tenía la idea de ayudar a su madre. "Al final, es dinero y eso no equivale a felicidad", reflexionó.

"Siempre es genial unir a un ganador con su premio, especialmente uno que no ha sido reclamado durante mucho tiempo", afirmó Khat McIntyre, portavoz de Lott.

Algo que sí tiene pendiente este afortunado australiano es renovar su pasaporte, porque con su suerte también logró encontrarlo. Eso sí, caducado.