Gana 256 euros en la lotería y cuando va a cobrar el premio sale con 600.000 euros más en su bolsillo: "¡Lo primero que hice fue abrazar al cajero!"

"Más vale pájaro en mano que ciento volando", se suele decir. Sin embargo, a veces, la ambición puede llevarte a muy buen puerto, como le ocurrió a un hombre estadounidense de 39 años que convirtió un pequeño premio de la lotería en otro que transformaría su vida para siempre.

Todo comenzó con un décimo premiado de Jumbo Jackpot Slots Fast Cash de 30 dólares. El afortunado, vecino del condado de Kent, en Michigan, ganó 300 dólares (unos 256 euros), pero, lejos de conformarse con esa suma de dinero, reinvirtió parte de la ganancia en comprar otro boleto.

Adquirió un billete de Super Lucky 7s por 20 dólares y la suerte volvió a sonreírle. "Escaneé el boleto en la aplicación de la Lotería de Michigan y empecé a temblar al ver que había ganado714.891 dólares (alrededor de 610.000 euros)", relató a Iefimerida.gr. "¡Lo primero que hice fue abrazar al cajero", añadió.

También asegura que ya tiene claro cómo aprovechar el dinero. Su idea es saldar deudas y asegurar la educación universitaria de sus hijos. Una decisión prudente que demuestra que, más allá de la euforia inicial, también hay espacio para la responsabilidad.

Aunque parezca complicado imaginar, casos como este no son tan raros. En Carolina del Norte, un hombre fue a cobrar un premio de 50.000 dólares (cerca de 43.200 euros) que había ganado junto a su hija. Como coincidía con su cumpleaños, ella le regaló un boleto de KINO, que terminó convirtiéndose en otro gran acierto, pues ambos ganaron 100.000 dólares (casi 87.000 euros) adicionales.