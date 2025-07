Se pone a renovar la casa y hace un descubrimiento muy siniestro: "Me instaron a contactar a la policía"

Una mujer de Michigan (EEUU) ha vivido una situación propia de un thriller psicológico mientras renovaba su nueva casa. Alaina, quien ha comprado recientemente una propiedad en la que planeaba realizar algunos trabajos de bricolaje, nunca imaginó que encontraría algo tan perturbador reparando el techo del sótano.

Todo comenzó cuando la mujer retiró los paneles dañados por inundaciones del techo y se encontró con algo inesperado. "Cuando lo quitamos, las letras cayeron al suelo ya que quedaron atrapadas en la parte superior del panel", cuenta a Newsweek. Alina se quedó sorprendida y desconcertada.

Las misivas eran antiguas, dirigidas a diferentes personas, pero lo que impacó a la mujer fue el tono con el que estaban escritas. Una de ellas, dirigida a una tal Mary Gallagher, decía: "Querida Mary Gallagher: No salgas demasiado tarde ni de noche, o podrías sufrir un accidente grave. Sombra X". "Será mejor que tengas cuidado porque si no, te encontrarás en una de tantas zanjas. Y si lo haces, no será mi culpa (¿entiendes?)", advertía otra.

El siniestro contenido de las cartas dejó a Alaina con más preguntas que respuestas. En un intento por resolver el misterio, la mujer indagó sobre las personas a las que estaban dirigidas las cartas. "Intenté investigar los nombres de las cartas. La mayoría de las personas a las que iban dirigidas parecen haber fallecido en paz. Eso me tranquilizó un poco", señala.

Aun así, la mujer no pudo evitar sentirse nerviosa por el hallazgo. Al principio, no pensó en dar el paso de contactar a las autoridades, pero tras recibir una gran cantidad de sugerencias, se planteó la posibilidad. "No esperaba una reacción tan fuerte", afirma, refiriéndose al impacto que su descubrimiento causó en sus seguidores.

Alaina compartió su extraño hallazgo en TikTok, donde rápidamente se hizo viral, atrayendo la atención de miles de usuarios, muchos de los cuales comenzaron a teorizar sobre el origen de las cartas. En el pie de foto del vídeo, Alaina compartió una teoría de su novio, quien cree que los niños que vivieron en la casa durante los años 80 pudieron haber escondido las cartas como parte de una broma. "De todas formas, sigue siendo raro", añade.

Para algunos usuarios, el hallazgo es mucho más inquietante y le aconsejaron hablar con la policía. Los comentarios sugirieron que las cartas podrían ser el legado de una persona perturbada o alguien con una intención oscura. "Para nosotros, parecían una broma extraña de la época debido a algunos términos infantiles incluidos en las cartas, como 'Gracias por su cooperación' y que estaban firmadas 'XXX Sombra'", recuerda Alaina.

Tras consultar con su agente inmobiliario, que también trabaja como policía, Alaina llegó a la conclusión de que las cartas podrían haber sido escritas por una persona inestable del pasado. Sin embargo, en lugar de sentirse más preocupada, optó por ver las cartas como una curiosa reliquia de la historia de la casa. "Planeamos enmarcarlas y colgarlas en el sótano", dice con una sonrisa.