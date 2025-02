Soy ecuatoriana y estas son las cosas en las que España está menos avanzada que Ecuador

La usuaria de TikTok @anastasiavitoriav, una joven ecuatoriana que está viviendo en España, ha subido a la red social un vídeo en el que comenta tres cosas que son tremendamente diferentes entre su país de origen y en el que ahora reside. Y va spoiler: son ejemplos, dice, en los que "Ecuador está más avanzado que España".

La primera situación que comenta es la que se da en los supermercados, porque aquí no hay "empacadores de compras", o sea, personal que ayude a colocar lo que hemos comprado en el supermercado en sus respectivas bolsas, algo que sí se encuentra en "todos" los supermercados de Ecuador. "No sólo eso, sino que también te llevan la compra al carro", afirma la chica, entendiendo carro por coche. "Aquí en España eso no existe, todo lo haces tú mismo", explica la usuaria, que es "ecuatoriana mitad rusa", según su perfil.

En el número dos de lo que considera ventajoso de Ecuador respecto de España están los "ayudantes de gasolinera". Por las mismas razones que en el caso anterior. En su país, "hay personas que te ayudan a ponerte la gasolina en tu carro", como ocurría antiguamente en España y como aún sucede cada vez en menos estaciones de servicio.

"Uno llega en el carro, pide la gasolina y paga y en ningún momento tienes que bajarte del carro", expone hablando de Ecuador. Sobre España, indica que "tienes que llegar a la gasolinera, bajarte de carro, ponerte la gasolina y luego entrar a pagar en caja y volver a subirte en tu carro".

Cerrando la lista, en el puesto tres, añade que en Ecuador las salsas en los restaurantes de comida rápida son gratis. Cita la mayonesa, el ketchup y los nuggets, "que vienen con una salsa gratis" en Ecuador. En España todo eso era gratis hace un tiempo pero ahora hay que pagarlo.

La usuaria reta a los espectadores de su vídeo a añadir más diferencias. "¿Qué otra cosa se te ocurre?, dice. Lo cierto es que, más que ideas, recibe comentarios indicando que ese tipo de oficios se han eliminado en España porque se han mecanizado productos o se han acelerado ciertas gestiones, pero que no por eso se está más "atrasado" que en Ecuador. Algunos le dicen que los ejemplos que pone son "regresión", mientras otros aplauden que se sigan manteniendo.