Maya Pixelskaya arrasa al ver cuáles son las tendencias de las bodas para 2026: imposible replicar de otra forma

La presentadora de televisión, diseñadora y experta en videojuegos, Maya Pixelskaya, ha arrasado en redes sociales al reaccionar a las tendencias de las bodas para 2026. En un reportaje publicado por El Mundo, tres wedding planners hablaron de cómo están evolucionando estas transformaciones.

Una de ellas ha contado que una de las novias a la que le organizó la boda no es que llevara dos vestidos, diferentes, es que utilizó hasta cuatro prendas en total: un vestido para la ceremonia, otro para el cóctel posterior, el tercero para la cena y el último para la parte más divertida, el baile.

Las bodas han estado siempre en la mesa de debate, ya sea por el coste que suponen para los novios como el dinero que tienen que invertir los invitados como regalo. Otras tendencias que mencionan las expertas son algunas tan poco habituales como contratar varios grupos de música.

Maya tiene el "life hack" definitivo para una boda gratuita

En esta vorágine de locura que supone organizar una boda, Pixelskaya ha encontrado el "life hack" definitivo para que una boda salga a coste cero y que uno no tenga que endeudarse para celebrar el que suele ser el día más bonito de su vida (o acudir como invitado)".

En una publicación en su perfil oficial de X (@Pixelskaya), ha sentenciado con la ironía que tanto le caracteriza: "#LifeHack: Casarse en el juzgado". Y así, contando una verdad como un castillo, ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y los 'me gusta' no paran de subir.

Las reacciones han surgido de inmediato. Algún usuario, como @Von_Aurre (imagen incluida), también ha recomendado el ayuntamiento, es decir, casarse por lo civil. La presentadora pregunta en este caso: "Creo que ahí hay que pagar un precio testimonial para reservar la sala, ¿no?".

En este caso concreto que comentaba el usuario, casarse en el ayuntamiento de Gante es gratis únicamente los miércoles "más allá de la tasa al hacer los papeles que son veintipico euros".

Cuánto cuesta casarse en el ayuntamiento

A la hora de casarse por el juzgado o el ayuntamiento, no tiene coste el trámite del expediente que es necesario ante el Registro Civil. Sin embargo, sí que es posible que el ayuntamiento cobre una tasa por la celebración, normalmente no superior a los 100 euros, según el portal de Idealista.

Lo normal es que no cobren por una celebración o que la cantidad sea poco significativa. Eso sí, ante notario es ya otra historia: el coste, por los dos trámites necesarios, pueden tener un coste de 400 y 600 euros aproximadamente, según lo decida el notario.

Cómo casarte por lo civil en España

Según dónde se celebre la boda y si es en el Ayuntamiento o una notaría, los pasos para casarse por lo civil varían, pero hay varios escalones que son fijos: