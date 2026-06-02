Suecia da una lección al dirigirse a los padres, no a los hijos: Sanidad les pide guardar el móvil cuando estén con los niños y declarar zonas sin pantallas en casa

Los niños suelen seguir los comportamientos que ven en sus padres en el día a día. Por ello, tener a unos padres que no paran de usar el teléfono móvil hace que se incrementen exponencialmente las probabilidades de que los menores también hagan un uso excesivo del dispositivo.

La agencia de salud pública de Suecia, tras haber llevado a cabo una investigación acerca del impacto negativo en los niños del uso de pantallas por parte de los adultos, ha publicado un comunicado en el que le ha pedido a los padres que guarden sus teléfonos móviles cuando estén con sus hijos.

Además, tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, otra de las medidas que han propuesto aplicar las autoridades del país nórdico es establecer ciertos lugares de la casa como zonas sin pantalla. Algunos ejemplos podrían ser la mesa del comedor o el dormitorio.

"Guarda el teléfono cuando estés con tu hijo. Úsalo solo si es necesario o cuando lo usen juntos", han expresado desde la agencia de salud pública de Suecia, la cual ha subrayado que los adultos que "crean buenos hábitos con las pantallas" influyen positivamente en los hábitos de los niños.

Este mensaje a la ciudadanía tiene lugar después de que el Gobierno de Suecia encargara a la agencia de salud pública del país el otoño pasado que investigara cualquier relación entre la salud de los niños y la cantidad de tiempo que sus padres o tutores pasan frente a las pantallas.

El resultado del estudio realizado por la agencia de salud pública de Suecia es que el uso de pantallas por parte de los padres puede afectar negativamente a las interacciones con sus hijos. Además, en la investigación también se ha concluido que existe una correlación entre los hábitos de uso de pantallas de padres e hijos, ya que los hijos de quienes las utilizan durante gran parte de su tiempo suelen desarrollar hábitos similares.