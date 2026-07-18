Un cartel en Santander desata la polémica: hasta Óscar Puente ha reaccionado

El exdiputado al Parlamento Europeo, Ignasi Guardans, ha compartido en 'X' (antes conocido como Twitter) la imagen de un cartel instalado en Santander que critica el absentismo laboral "injustificado", una publicación que no ha tardado en avivar el debate y la polémica en redes sociales.

"Esperar una hora a que te traigan el segundo plato. Evitar las consecuencias del absentismo injustificado es responsabilidad de todos. Mientras unos no están, otros esperan", reza el mensaje del cartel.

Entre las reacciones destaca la del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien no salía de su asombro: "Tiene que ser IA. No puede ser cierto", ha escrito en respuesta en la misma red social. "Pues no es IA es lo que sufrimos los cántabros con la chusma de gobierno del Partido Popular (PP). A eso le sumamos los recortes drásticos en educación", le ha respondido un usuario.

Comisiones Obreras pide la retirada inmediata de los carteles

La campaña 'Mientras unos no están, otros esperan', casualmente, se encuentra elaborada por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y ya ha sido denunciada por Comisiones Obreras (CCOO), quienes han pedido su retirada inmediata por, según consideran, criminalizar a los trabajadores que se ausentan de su puesto de trabajo amparándose en sus derechos.

"Disfrutar de días por el nacimiento de un hijo o por el fallecimiento de un familiar o tener reposo por una enfermedad son derechos que las patronales cuestionan en mensajes impresentables que eluden la responsabilidad empresarial para tener plantillas suficientes, con salud y seguridad, y ofrecer servicios de calidad", han señalado desde el sindicato en un comunicado, donde han amenazado con posibles acciones legales.

También se ha pronunciado al respecto el secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, quien cree que este tipo de mensajes lo único que hace es poner el foco en los trabajadores, en lugar de valorar otros factores como la falta de personal o la salud laboral.