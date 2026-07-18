Drones de 1.900 km de alcance lanzados de noche a oscuras desde el campo: así es la unidad secreta con la que Ucrania lleva la guerra a las refinerías de Rusia

Ucrania aprovecha la oscuridad de la noche para lanzar sus peores ataques contra Rusia. Según publica Business Insider, los soldados ucranianos preparan sus drones en mitad de la noche para atacar dentro de Rusia horas después. Los modelos utilizados, los FP-1, cargados con explosivos; y el objetivo principal, el petróleo.

Tal y como reza la publicación, bajo la luz de las linternas, en los últimos meses, estos soldados han ayudado a convertir la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en detrimento de Moscú. De hecho, "están dando esperanza a los ucranianos al atacar instalaciones petrolíferas y gasísticas dentro de Rusia y llevar la guerra de vuelta al país que la inició".

Algunos corresponsales del diario BILD, consultados por el diario estadounidense, pasaron la noche en la unidad ucraniana conocida como el Primer Centro Independiente de Sistemas No Tripulados, que opera bajo el más estricto secreto.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, los soldados confiesan que, en cada misión, el mayor miedo de la unidad es ser descubierto. "Tenemos que desconectar y entregar todos nuestros smartphones", asegura uno de ellos.

Asimismo, según se explica, son muy conscientes de la gravedad del asunto: "Si el reconocimiento ruso detectara el plan, probablemente habría un ataque inmediato con drones. Pero Ucrania es vasta, y los soldados hacen todo lo posible por no llamar la atención".

Tal y como se avanza, desde una ubicación completamente secreta, en una casa que parece abandonada, los soldados perpetúan su ataque. El encargado de dejar los drones listos para combatir explica los detalles del FP-1.

"Básicamente, es una aeronave completamente normal. Como una aeronave civil, tiene un motor y sistemas de navegación que la guían hasta el objetivo", explica en declaraciones consultadas por el medio de comunicación. Todo el sistema que poseen es automático".

De este modo, los drones recorren hasta 1.200 millas de noche y en terreno ruso. Esto es más que suficiente para atacar las instalaciones energético que alimentan su economía. No obstante, se necesita más de un ataque para superar las defensas aéreas rusas. "Los drones vuelan en oleadas, realizan maniobras y engañan a las defensas para que, al final, algunos de ellos alcancen sus objetivos", reza la publicación.

Eso sí, el ejército ucraniano siempre guarda la máxima precaución: "Siempre esperamos que nosotros mismos podamos ser atacados. Por eso tomamos las máximas precauciones de seguridad". A pesar de tomar estas medidas de cautela y pasar la noche en vela, lo tienen claro: "Pueden salvarnos la vida".