Carmen Ravel, cantante sevillana, vive en un crucero: "Cobro 3.000 euros al mes y lo bueno es que no gasto. Aquí no pago alquiler, no pago comida, no pago nada"

Vive a bordo de un crucero, trabaja y todo lo que gana es ahorro, puesto que está todo incluido.

Mientras miles de personas embarcan en un crucero para disfrutar de unas vacaciones de una semana, Carmen Ravel lo hace para ir a trabajar. La cantante sevillana ha convertido estos gigantes del mar en su hogar permanente y asegura que el modelo de vida le permite ahorrar prácticamente todo su sueldo.

"Cobro 3.000 euros al mes", explica durante una entrevista en el canal de YouTube Súper Geografía, en la que muestra cómo es su día a día a bordo. Pero, según reconoce, la mayor ventaja no está únicamente en el salario. "Lo bueno es que yo no gasto. Aquí no pago alquiler, no pago comida... No pago nada", resume al describir las condiciones que ofrece la compañía para la tripulación.

Vive, trabaja y viaja sin pagar vivienda ni manutención



Ravel forma parte del equipo artístico del crucero y cada tarde se prepara para actuar en el teatro del barco. Su rutina comienza horas antes del espectáculo, cuando entra en la zona de camerinos para preparar el primero de los shows del día.

A cambio de su trabajo, además del sueldo, la empresa le proporciona alojamiento y manutención, por lo que apenas tiene gastos durante los meses que permanece embarcada.

"Yo aquí no pago alquiler, no pago comida... La casa, te dan todo", explica. Aunque matiza que los oficiales del barco perciben salarios superiores, considera que las condiciones compensan ampliamente.

Una crisis personal cambió su vida



La artista reconoce que nunca imaginó acabar trabajando en un crucero. La decisión llegó tras atravesar un momento complicado en el que sentía que su carrera profesional estaba estancada.

Formada en Arte Dramático, con un máster de cine y experiencia en danza, canto y acrobacias aéreas, se planteó mudarse a Madrid para intentar abrirse camino en el mundo del espectáculo. Sin embargo, una conversación con su padre cambió sus planes.

"Yo también quería vivir esa etapa de salir de mi país, conocer el mundo y ponerme a prueba como persona", explica. Aquella idea terminó convirtiéndose en el comienzo de una nueva etapa profesional que la llevó a recorrer numerosos países actuando para pasajeros de todo el mundo.

Le pidieron matrimonio a bordo, justo después de uno de sus espectáculos. Canal Súper Geografía

"Todo llega, pero no desde el sofá de tu casa"



Después de varios años embarcada, Carmen asegura que seguirá trabajando en cruceros al menos unos años más, aunque reconoce que en algún momento querrá establecerse en tierra firme.

De hecho, revela que recientemente le pidieron matrimonio a bordo, justo después de uno de sus espectáculos, un momento que define como uno de los más especiales que ha vivido en el barco.

A quienes sueñan con dedicarse al mundo artístico les lanza un mensaje claro: no quedarse esperando a que las oportunidades lleguen solas. "Todo llega, de verdad. Pero no va a llegar desde el sofá de tu casa", afirma.

También anima a salir de la ciudad de origen, aprender idiomas, seguir formándose y aprovechar cualquier experiencia profesional. "Hay un mundo esperándote ahí fuera", concluye, convencida de que el movimiento y la curiosidad son parte fundamental del camino para cualquier artista.