Laia Forné, socióloga: "En España una familia con hijos tiene un 70% más de probabilidad de caer en la pobreza que una familia sin hijos"

Tener un hijo o una hija en España es cada vez más complicado. Con el precio de la vida por las nubes, cada vez son menos adultos los que se aventuran a traer una persona al mundo. Laia Forné, socióloga, investigadora en IDRA y coautora de El precio de la reproducción, explica, en una conversación en el podcast de Jaime Palomera. "Para vivir solo hace falta invertir hasta un 90% del salario en la vivienda", lamenta en en una declaración que llamala atención por sí misma.

La socióloga apunta, "en cualquier caso", a un estudio "muy interesante" de Save The Children, actualizado, en el que calculan cuánto le cuesta una familia mantener a un hijo. A día de hoy, España lidera el ránking europeo, y en concreto Cataluña a cifras estatales, y se calcula está en torno a los 900 euros. "Aquí computan los bienes básicos, como pueden ser la vivienda, pero también la alimentación, la alimentación, la salud. Lo que dice el organismo es que tres de cada 10 familias no pueden hacer frente a estos costes", apunta la experta.

"Una cosa que también es relevante es que en España tener hijos te hace más vulnerable. Una familia con hijos tiene un 70% más de probabilidades de caer en la pobreza que una familia que no tiene hijos". "Es increíble", contesta, sorprendido el presentador de la producción sonora que ha alcanzado más de 1.000 visualizaciones en su perfil de YouTube.

Ella responde: "A mí me parece incréible". "Claramente, ahora mismo tener hijos es un hecho heróico. No solo te dificulta la parte de conciliación, etcétera, sino que te empobrece", lamenta. "Las posibilidades de que caigas en la pobreza si tienes hijos son muy elevadas", insiste.

La tasa de natalidad

Esto, asegura, puede explicar el por qué España se mantiene con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. "Es verdad que en realidad nos faltan cifras, estudios empíricos que muestren exactamente cuáles son los factores predominantes, o más relevantes en este descenso de natalidad", reconoce la experta. Este febrero, fue el primer mes en el que la natalidad crecía en décadas.

"Este descenso se está dando de forma generalizada y no entiende de países o clases", continúa. "Pero es verdad que España es singular porque lidera uno de los ránkings, con la natalidad más baja de todo el mundo y que tiene que ver, como decíamos, también con esos factores estructurales", añade. "Si tener hijos te empobrece, claramente te está condiconando, no solo si tienes hijos o no, sino también el número de hijos que se quiera tener", termina.