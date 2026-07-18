Preguntan en Reddit por una región española y la respuesta es de libro: "Si esperas calor y flamenco, te sorprenderá"

Hay cuestiones en Reddit que pasan totalmente desapercibidas y otras que acaban generando un revuelo colectivo totalmente inesperado. Y esta segunda opción es exactamente lo que ha ocurrido en el foro cuando el usuario r/howislivingthere ha lanzado una sencilla pregunta.

El usuario ha compartido en el foro de la red social un mapa de España señalando con un círculo a Galicia y lanzando una simple duda: "¿Cómo es vivir en esta parte de España?".

Como respuesta, se ha encontrado una cascada de testimonios de viajeros, expatriados y vecinos que han dibujado una imagen muy diversa y divertida de la comunidad autónoma.

Entre referencias a paisajes que recuerdan a Irlanda o Escocia, elogios a la gastronomía y declaraciones de amor a sus habitantes, el hilo acumula miles de reacciones y deja claro que Galicia despierta auténticas pasiones.

"La España Verde": un paisaje que rompe todos los tópicos

La respuesta más aplaudida, con cerca de 3.800 'me gusta', ha dejado una definición que para muchos es difícil de superar: "Esa es Galicia, a la que a menudo le dicen la 'España Verde'. Si esperas calor, clima seco y flamenco, te vas a llevar una sorpresa".

En su comentario explica que "la comunidad recuerda mucho más a Irlanda o Escocia", gracias a sus montes cubiertos de vegetación, sus espectaculares costas y las abundantes lluvias.

También destaca que el modo de vida está "profundamente conectado con la naturaleza" y que el marisco, con mención especial para el pulpo, se encuentra entre los mejores de España.

Naturaleza, pueblos medievales... y encuentros inesperados

Las experiencias personales tampoco tardaron en aparecer. Un usuario recordó un viaje por la comunidad en el que se encontró con caballos salvajes cruzando una carretera "como si aparecieran de la nada", antes de desaparecer de nuevo entre la montaña. Su conclusión fue tan curiosa como gráfica: "Es como si Inglaterra y Grecia estuvieran en el mismo país".

Otro comentario especialmente emotivo llegó de un extranjero que pasó seis semanas en Lugo durante su etapa escolar para aprender español. Más de veinte años después, asegura que sigue siendo "su lugar favorito del mundo".

En su mensaje destaca la muralla romana que rodea el casco histórico, la amabilidad de la gente, la calidad de la comida y una naturaleza que define como "mágica", convirtiendo su estancia en un recuerdo imborrable.

Elogios a los gallegos y comparaciones con Portugal

El hilo también deja espacio para reflexiones, humor y comparaciones con nuestros vecinos. Uno de los comentarios más breves, pero también más celebrados, define la comunidad simplemente como "Portugal con mejores sueldos".

Y es precisamente desde el país vecino desde donde llegan algunos de los mensajes más cariñosos. Un usuario portugués asegura que todavía no ha conocido "a un solo gallego malo", a quienes describe como "personas trabajadoras, abiertas y de buen corazón".

Mientras, otro participante explica que tiene unos amigos que se mudaron desde Londres a Vigo hace unos años y que "están encantados con la cultura, la gastronomía y un estilo de vida muy superior" al que tenían anteriormente.

En conjunto, el debate termina dibujando una imagen de Galicia que se llena de elogios: una tierra verde, tranquila, con una fuerte identidad propia y capaz de enamorar tanto a quienes la visitan durante unos días como a quienes deciden convertirla en su hogar.