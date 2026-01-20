Suspendida la actividad escolar en el Empordà, Selva y Gironès (Girona) por riesgo de inundaciones

Unas personas observan la subida de las olas por el temporal en la costa de Girona, el 19 de enero de 2026.

Protecció Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones de las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès (Girona) para suspender la actividad escolar, deportiva y de los centros de día por el riesgo de inundaciones este martes sobre las 7.12 horas.

En concreto, el riesgo de inundaciones puede provocar el desbordamiento de ríos y la alerta se alarga hasta las 15 horas de este martes, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la alerta también se pide no acercarse a los cauces de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de entrar agua en el domicilio, subir a pisos superiores.

En líneas generales, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia así como en regiones de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón. La jornada también estará marcada por nevadas con acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica y rachas muy fuertes de viento, de componente norte en Baleares y zonas del litoral oriental peninsular, y de componente oeste en los de Alborán.

Así, la borrasca 'Harry' dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular y Baleares. Además, el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como cielos nubosos en el resto del Cantábrico y tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de Galicia.

Al mismo tiempo, se esperan cielos poco nubosos en el resto del país, salvo en el norte de Canarias con cielos nubosos y en la meseta norte y este de la sur con nubosidad baja matinal, que podrán dar lugar a neblinas matinales.

Nevará en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular e Ibérica oriental, con una cota en torno a 1.000-1.200 metros y de entre los 1.300-1.500 metros en Pirineos. De esta forma, se prevén acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica.

Viento, olas, aludes, lluvia, nieve y frío

Casi una veintena de provincias correspondiente a diez comunidades autónomas --salvo Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y La Rioja-- y Melilla estarán este martes con avisos por viento, olas, aludes, lluvia y nieve, en una jornada con temperaturas mínimas de hasta -4ºC en León y Palencia.

En concreto, se esperan avisos amarillos por viento en Granada, Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Alicante y Melilla.

Además, con aviso amarillo por oleaje estarán Granada, Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Lugo, Murcia (campo de Cartagena y Mazarrón), Vizcaya y Melilla (costa); que se elevará al nivel naranja (importante) en Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia.

A su vez, aludes de desplazamiento rápido y violento de una gran masa de tierra o nieve ladera abajo pondrán en aviso amarillo a Huesca (macizos del Sobrarbe y Ribagorza), Barcelona, Girona y Lleida, aunque excluye a la franja norte de la Pallaresa.

En Teruel, Barcelona, Girona, Lleida y Castellón tendrán aviso amarillo por nieve. También de este nivel, pero por lluvia, estará Teruel, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia, que en Girona se elevará a nivel naranja.