'The Guardian' viaja al mar de plástico de Almería y lo llama "el mayor monumento del planeta dedicado a la alimentación"

En el sur de España, concretamente en el oeste de la provincia de Almería, puede observarse una imagen que llama la atención de muchas personas: un mar de plástico creado a base de invernaderos.

A lo largo de los términos municipales de localidades almerienses como El Ejido, Roquetas de Mar, La Mojonera o Vícar se expanden más de 30.000 hectáreas de invernaderos. La concentración de esas explotaciones agrícolas es visible incluso desde el espacio.

Esa forma de cultivo tan masiva ha llamado la atención fuera de las fronteras españolas y el medio de comunicación británico The Guardian ha publicado recientemente un reportaje sobre el mar de plástico de Almería.

En el texto se destaca que "si abres Google Maps y miras al oeste de Almería, verás una mancha blanca que parece un glaciar, pero al acercar la imagen, te das cuenta de que es la mayor concentración de invernaderos del mundo".

Desde el citado medio destacan que esos cultivos, en los que se producen 3,5 millones de toneladas de verduras cada año, suponen "un laberinto geométrico cinco veces mayor que Manhattan (EEUU)".

Ese elevado nivel de producción (en el que se incluyen tomates, pepinos, pimientos, calabacines, berenjenas, sandías o melones) es suficiente para dar de comer a unos 500 millones de personas y genera una facturación de más de 3.000 millones de euros al año.

"Un espacio dedicado a la innovación y el desarrollo que garantiza verduras los 12 meses del año"

En su reportaje, The Guardian ha contactado con Guadalupe López Díaz, directora del proyecto del centro experimental Fundación Tecnova, quien ha destacado que el mar de plástico almeriense "es el mayor monumento del planeta dedicado a la producción de alimentos".

Además, la experta ha asegurado que ese conjunto de explotaciones agrícolas tan importante a nivel mundial "también es un espacio dedicado a la innovación y el desarrollo, elementos que garantizan a las empresas el control y, sobre todo, verduras los 12 meses del año".