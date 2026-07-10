Un experto en hostelería explica lo que está pasando cada vez más en Madrid: "El de la cafetería no me mira ni a la cara"

Madrid tiene muchas virtudes, pero también una fama que se repite cada vez más entre quienes llegan de otras partes de España: las prisas, el estrés y una sensación creciente de que cada uno va a lo suyo. Sobre ello han reflexionado recientemente los integrantes del popular perfil de TikTok y podcast @torreznos.podcast, en un vídeo que acumula miles de visualizaciones y que ha abierto un debate con el que muchos usuarios se han sentido identificados.

Durante la conversación, uno de los participantes explica que la diferencia se hace especialmente evidente después de pasar tiempo fuera de la capital. "Está pasando un poco, yo lo veo en Madrid porque a mí no me pasa en otros lados", comienza señalando.

A continuación pone varios ejemplos de lugares en los que percibe un trato más cercano y relajado. "Me bajo a Andalucía y digo: 'Mira qué majos todos'. Me voy a Tenerife y veo a los canarios, que son supersimpáticos, que me cuentan un chiste...", relata.

Sin embargo, asegura que la sensación cambia cuando regresa a Madrid. "Llego yo aquí y al de la cafetería no me miran ni a la cara", afirma.

"Va todo muy deprisa"

El experto en hostelería vincula esta percepción al ritmo de vida de la capital y a la presión diaria que soportan tanto trabajadores como clientes. "Te pones el café sin mirarte, más estrés, va todo muy deprisa y la gente está con su cabeza en su movida", resume.

Una reflexión que coincide con una queja habitual entre quienes viven o trabajan en grandes ciudades: la falta de tiempo acaba afectando incluso a las interacciones más cotidianas.

No obstante, otro de los participantes introduce un matiz importante y plantea que quizá el problema no sea Madrid en sí, sino determinadas zonas de la ciudad.

La diferencia entre el centro y los barrios

"También depende de dónde te sitúas", le responde. Según explica, no es lo mismo moverse por las zonas más turísticas y masificadas que hacerlo por barrios más residenciales o por municipios cercanos. "Seguro que te sitúas en Madrid centro, y tanto tránsito y tanto estrés...", argumenta antes de añadir que la experiencia probablemente sería diferente en otros entornos.

"Te vas a un barrio o a un pueblecito a 20 minutos y seguro que es así también", concluye.

La conversación ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios coinciden en que el ritmo frenético de la capital ha reducido la cercanía en el trato diario, mientras que otros defienden que esa imagen no representa a toda la ciudad y que sigue existiendo una vida de barrio donde el saludo, la conversación y el trato personal continúan siendo la norma.

Un debate recurrente que vuelve a aparecer cada cierto tiempo y que, a juzgar por la repercusión del vídeo, sigue tocando una fibra sensible entre muchos madrileños.