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Un experto en hostelería explica lo que está pasando cada vez más en Madrid: "El de la cafetería no me mira ni a la cara"
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Un experto en hostelería explica lo que está pasando cada vez más en Madrid: "El de la cafetería no me mira ni a la cara"

El creador de contenido compara el trato que recibe en la capital con el de otras zonas de España y apunta al estrés y las prisas como una de las causas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un camarero llevando la bebida a una mesa
Un camarero llevando la bebida a una mesaGetty Images/Westend61

Madrid tiene muchas virtudes, pero también una fama que se repite cada vez más entre quienes llegan de otras partes de España: las prisas, el estrés y una sensación creciente de que cada uno va a lo suyo. Sobre ello han reflexionado recientemente los integrantes del popular perfil de TikTok y podcast @torreznos.podcast, en un vídeo que acumula miles de visualizaciones y que ha abierto un debate con el que muchos usuarios se han sentido identificados.

Durante la conversación, uno de los participantes explica que la diferencia se hace especialmente evidente después de pasar tiempo fuera de la capital. "Está pasando un poco, yo lo veo en Madrid porque a mí no me pasa en otros lados", comienza señalando.

A continuación pone varios ejemplos de lugares en los que percibe un trato más cercano y relajado. "Me bajo a Andalucía y digo: 'Mira qué majos todos'. Me voy a Tenerife y veo a los canarios, que son supersimpáticos, que me cuentan un chiste...", relata.

Sin embargo, asegura que la sensación cambia cuando regresa a Madrid. "Llego yo aquí y al de la cafetería no me miran ni a la cara", afirma.

"Va todo muy deprisa"

El experto en hostelería vincula esta percepción al ritmo de vida de la capital y a la presión diaria que soportan tanto trabajadores como clientes. "Te pones el café sin mirarte, más estrés, va todo muy deprisa y la gente está con su cabeza en su movida", resume.

Una reflexión que coincide con una queja habitual entre quienes viven o trabajan en grandes ciudades: la falta de tiempo acaba afectando incluso a las interacciones más cotidianas.

No obstante, otro de los participantes introduce un matiz importante y plantea que quizá el problema no sea Madrid en sí, sino determinadas zonas de la ciudad.

La diferencia entre el centro y los barrios

"También depende de dónde te sitúas", le responde. Según explica, no es lo mismo moverse por las zonas más turísticas y masificadas que hacerlo por barrios más residenciales o por municipios cercanos. "Seguro que te sitúas en Madrid centro, y tanto tránsito y tanto estrés...", argumenta antes de añadir que la experiencia probablemente sería diferente en otros entornos.

"Te vas a un barrio o a un pueblecito a 20 minutos y seguro que es así también", concluye.

La conversación ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios coinciden en que el ritmo frenético de la capital ha reducido la cercanía en el trato diario, mientras que otros defienden que esa imagen no representa a toda la ciudad y que sigue existiendo una vida de barrio donde el saludo, la conversación y el trato personal continúan siendo la norma.

Un debate recurrente que vuelve a aparecer cada cierto tiempo y que, a juzgar por la repercusión del vídeo, sigue tocando una fibra sensible entre muchos madrileños.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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